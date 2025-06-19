ريال مدريد يكشف تطورات حالة كيليان مبابي الصحية بعد نقله إلى المستشفى

كأس العالم للأندية، تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تطورات حالة مبابي

وأعلن ريال مدريد، في بيان اليوم الخميس، إصابة مبابي بالتهاب معوي حاد، تسبب في ظهور أعراض شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري.

وبحسب مصادر داخل النادي الملكي لصحيفة "ماركا"، فإن مبابي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام حادة في البطن، وإجهاد عام، ما دفع الطاقم الطبي إلى إخضاعه لعدة فحوصات وتحاليل شاملة للتأكد من حالته الصحية وتشخيص مدى خطورة الأعراض التي يعاني منها.

اللاعب الدولي الفرنسي يخضع حاليا لعلاج مكثف بإشراف مباشر من الطاقم الطبي للفريق، وسط متابعة دقيقة لحالته الصحية، إذ يُتوقع أن يحتاج إلى فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

احتمالية غياب مبابي عن مباراة باتشوكا

ومن المرجح أن يغيب عن المواجهة القادمة لفريق ريال مدريد أمام باتشوكا، يوم الأحد، في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن غاب ضد الهلال السعودي أمس الأربعاء.

ويُعد غياب مبابي ضربة موجعة للفريق الأبيض،لا سيما وأنه أحد أبرز الركائز الهجومية في التشكيلة.

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