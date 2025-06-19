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رياضة

تفاصيل عقد نيكو ويليامز مع برشلونة

نيكو ويليامز، فيتو
نيكو ويليامز، فيتو

اتخذ نادي برشلونة الإسباني خطوات سريعة من أجل حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أيسر أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا في الموسم المقبل.

ودخل برشلونة في مفاوضات للتعاقد مع ويليامز قبل بداية الموسم الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل في ظل مغالاة إدارة بيلباو في مطالبها وتمسكها ببقاء اللاعب.

أرقام نيكو ويليامز مع بيلباو

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا في الموسم الماضي مع أتلتيك بيلباو خلال 45 مباراة، وسجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ووصل ويليامز إلى 6 أهداف دولية مع منتخب إسبانيا خلال 28 مباراة، ونجح في تحقيق لقب كأس أوروبا "يورو 2024" رفقة لاروخا.

تفاصيل اتفاق برشلونة مع نيكو ويليامز

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة إكس عن توصل نادي برشلونة لاتفاق مع نيكو ويليامز لضمه في الموسم الجديد.

وأكد رومانو أن برشلونة يستعد لإعلان الصفقة خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق على التفاصيل كافة مع نيكو ويليامز.

وأشار إلى أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 6 مواسم حتى صيف 2031، موضحًا أنه تُجرى حاليًا اللمسات الأخيرة حول الاتفاق المالي بين الناديين لحسم الصفقة رسميًا.

وقال رومانو إن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو خالصة الضرائب. 

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