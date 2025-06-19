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رياضة

بايرن ميونخ يسيطر على التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

سيطر لاعبو بايرن ميونخ الألماني على التشكيل المثالي للجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية ويستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وخرج لاعبو الهلال السعودي من التشكيل المثالي رغم تقديم الزعيم مستويات قوية وحققوا بها التعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1-1 أمس الأربعاء، على ملعب هارد روك، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بالمونديال.

التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس العالم للأندية

وكشف موقع "سوفا سكور" عن تشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث خلت من أي لاعب عربي، لا سيما من نجوم الهلال الذين قدموا مستويات مميزة ضد الفريق الملكي.

وسيطر لاعبو بايرن ميونخ على التشكيلة، عقب الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 الأحد الماضي، في ثاني مباريات البطولة.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين من البافاري، وهم ساشا بوي كظهير أيمن، وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا كلاعبي وسط، ومايكل أوليسيه وكينجسلي كومان كجناحين، وتوماس مولر كمهاجم.

في المقابل، ظهر أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي، في التشكيلة الأساسية، وأمامه سيرجيو راموس مدافع مونتيري، ونيكولاس أوتاميندي قائد بنفيكا، وديفيد لونجا ظهير صن داونز.

بالإضافة إلى ذلك، ضمت التشكيلة، لاعبًا وحيدًا من يوفنتوس، وهو فرانشيسكو كونسيساو الذي قدم مستويات مميزة ضد العين الإماراتي.

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بايرن ميونخ كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية الهلال السعودي الولايات المتحده الامريكيه

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