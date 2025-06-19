ليفربول يطلب 70 مليون يورو لبيع نونيز إلى عملاق الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز وافق على الانتقال إلى نابولي خلال الانتقالات الصيفية الحالي، في خطوة تعني نهاية مشواره مع ليفربول بعد 3 سنوات لم ينجح خلالها في فرض نفسه كمهاجم أساسي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، بدأ نابولي مفاوضاته رسميًا مع ليفربول للتعاقد مع نونيز، وأفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة والانضمام إلى الفريق الإيطالي.

أرقام نونيز مع ليفربول

نونيز كان قد انتقل إلى "الريدز" صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني كقيمة أولية، لكن مستواه لم يرتقِ إلى التوقعات، خاصة في ظل المنافسة الهجومية في صفوف ليفربول.

وفي الموسم الماضي، شارك في 47 مباراة بجميع المسابقات، لكنه سجل 7 أهداف فقط، وبدأ أساسيًا في 8 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.

ليفربول يطلب رقما ضخما لبيع نونيز إلى نابولي

وبحسب التقرير، حدد ليفربول سعر اللاعب بـ70 مليون يورو (نحو 59.8 مليون جنيه إسترليني)، منها 65 مليون يورو تُدفع مقدمًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت إضافية.

لكن إدارة نابولي ترى أن هذا المبلغ "مرتفع" ويصعب تلبيته في ظل سياسة النادي الحالية، ما يدفعها إلى دراسة خيارات أخرى في حال تعثر الصفقة.

ومن ضمن البدائل التي يدرسها النادي، يجري نابولي مفاوضات موازية مع أودينيزي للتعاقد مع المهاجم الشاب لورينزو لوكا، الذي تألق في الموسم الماضي وسجل 12 هدفًا في الدوري الإيطالي.

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