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رياضة

أبو جبل يستفسر من لجنة تخطيط الزمالك عن موقفه بعد تلقيه عروضا

أبو جبل
أبو جبل

استفسر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي السابق، عن موقفه من الانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتهى عقد محمد أبو جبل مع البنك الأهلي ولم يصلا لاتفاق لتجديد العقد، ودخل الحارس في مفاوضات مع الزمالك فريقه السابق.

هل ينضم محمد أبو جبل إلى الزمالك؟

وعلمت فيتو أن أبو جبل تواصل مع أعضاء لجنة التخطيط من أجل حسم موقفه خاصة أنه تلقى عروضا أخرى من فرق الدوري.

الزمالك يفاضل بين 6 لاعبين محليين لتدعيم خط الهجوم

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.

قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:
• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة
• أحمد شريف، مهاجم فاركو
• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود
• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق
• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي
• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات

وأضاف المصدر أن اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز الفني تتابع أداء هؤلاء اللاعبين بالفيديو وبيانات الأداء، للوصول إلى القرار الأنسب بناءً على الإمكانيات الفنية، وسعر الصفقة، وفرص انسجام اللاعب مع الفريق.

الزمالك يفاضل بين 6 لاعبين محليين لتدعيم خط الهجوم

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الحسم بعد جلسة مع المدير الفني

ومن المقرر أن تحسم لجنة التخطيط بالزمالك هوية المهاجم الذي سيتم التعاقد معه، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.

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