الخميس 19 يونيو 2025
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رياضة

علاء عبد العال مديرا فنيًا لـ غزل المحلة

علاء عبد العال
علاء عبد العال

 أعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك عن تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال أحداث الموسم المقبل.

وجاء  الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي: 

محمد عدلي – مدرب عام

محمود صبحي – مدرب

عبد الرحمن فهيمي – مدرب

محمود فتحي – مدرب حراس مرمى

حنفي عبد المقصود – معد بدني

أحمد عبد الرازق – محلل أداء

أحمد السيد – إصابات ملاعب وتأهي


 

 

غزل المحلة يشكل لجنة اسكاوتنج لدعم الفريق الأول واكتشاف المواهب

 وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، أعلن تأسيس فريق اسكاوتنج جديد، يهدف إلى البحث واكتشاف المواهب الكروية في مختلف أنحاء مصر والقارة الأفريقية، وذلك في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول وقطاع الناشئين بالعناصر الواعدة والقادرة على تقديم الإضافة الفنية مستقبلًا.

وأكد مجلس الإدارة أن اللجنة ستباشر عملها بالتنسيق الكامل مع لجنة التعاقدات والجهاز الفني للفريق الأول، بما يضمن اختيار أفضل العناصر التي تلبي احتياجات الفرق المختلفة داخل النادي، وفق رؤية فنية متكاملة تدعم أهداف غزل المحلة في المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتضم اللجنة في تشكيلها كلا من:
نور هواش، علاء محمد، عمرو العاصي، أحمد نجم.

وتمنى مجلس الإدارة لأعضاء اللجنة التوفيق في مهامهم الجديدة، معربًا عن ثقته في  قدرتهم على الإسهام في دعم مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة.

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غزل المحلة علاء عبد العال وليد خليل

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