آمال فريد.. بدأت مشوارها مع بابا شارو.. وقفت أمام إسماعيل ياسين والعندليب سينمائيًّا.. اتسمت أدوارها بالرومانسية والمثالية.. سر رفض بطولة "أبي فوق الشجرة".. ورحلت في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات

آمال فريد.. ممثلة من الزمن الجميل، ممثلة جميلة رقيقة رمزا للأنوثة فى شبابها، قدمت أدوارا رومانسية على الشاشة، بدأت مشوارها الفني مع بابا شارو فى برامج الأطفال، إسماعيل يس صاحب فضل عليها، كرمها نجيب محفوظ.. طاردتها شائعات الحب مع عبد الحليم..رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2018.

ولدت الفنانة آمال فريد عام 1938 بحى العباسية بالقاهرة، حصلت على ليسانس الآداب قسم علم الاجتماع، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة في العاشرة من خلال برنامج الأطفال “بابا شارو”، واختارتها مجلة “الجيل” أجمل وجه في مسابقة أجرتها المجلة عام 1954 كأجمل وجه لفتاة، وكانت لجنة التحكيم مكونة من الكاتبان أنيس منصور ومصطفى أمين.

جاء اكتشاف آمال فريد كممثلة على يد المنتج رمسيس نجيب، حيث اختارها لتقديم دور شقيقة فاتن حمامة فى فيلم موعد مع السعادة،لتنطلق بعده فى مشوارها السينمائى.

آمال فريد فى بداياتها



حول بداياتها الفنية قالت آمال فريد: أنا من مواليد القاهرة وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع، واسمى الحقيقى آمال خليل، واختار لى المصور وحيد فريد اسم آمال فريد نسبة إلى اسمه، بدأت حياتى الفنية في برامج الأطفال مع بابا شارو، وكنت لم أتجاوز العاشرة من عمرى، وفى مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية أجرتها مجلة "الجيل" فزت بأجمل وجه فى المسابقة، وكان التحكيم لكبار الصحفيين منهم مصطفى أمين وأنيس منصور.

جائزة الدولة عن دور ثانوى

وتضيف آمال فريد: بالرغم من أن دورى فى موعد مع السعادة كان دورا ثانويا إلا أنى فزت بجائزة الدولة عن دوري فيه، والجميل أن أديبنا الكبير نجيب محفوظ هو الذي سلمنى الجائزة، حيث كان مسئولا عن مؤسسة السينما، فاختارنى بعدها في الفيلم المأخوذ عن روايته "بداية ونهاية " وفى فيلم "إحنا التلامذة" الذي كتب له السيناريو وكان مع فاتن حمامة أيضا.

آمال فريد مع عبد الحليم فى بنات اليوم



وحصلت آمال فريد على أول أدوار البطولة السينمائية في عدد قليل من الأفلام حيث كانت أغلبها أدوار ثانويا من هذه الأفلام: "ليالى الحب" مع عبد الحليم حافظ، إلا أنه كانت الانطلاقة الحقيقية للبطولة مع الراحل عبد الحليم حافظ في فيلم "بنات اليوم" مع ماجدة وإخراج هنرى بركات، فدورها في هذا الفيلم كان ملفتا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، وكان سبب شهرتها عام 1956، بالرغم من انها كانت فى ذلك الوقت طالبة في مدرسة العباسية الثانوية.

أربعة أفلام مع إسماعيل يس

وشاركت آمال فريد في بطولة أربعة أفلام أمام الفنان الكوميدي "إسماعيل ياسين" ومن هنا كانت دائما تؤكد أنه صاحب فضل عليها وهذه الأفلام هى “إسماعيل ياسين في حديقة الحيوان، امسك حرامي، إسماعيل ياسين في الطيران، حماتي ملاك”، لتمتد مسيرتها مع السينما فى أفلام: شياطين الجو، بنات اليوم، التلميذة، أنا وبناتى، أم رتيبة وغيرها.

آمال فريد مع فاتن حمامة فى موعد مع السعادة



عاشت الممثلة آمال فريد تفخر أنها لم تقدم مشهدا جريئا أو مبتذلا فى أفلامها وتقول: “كنت أرفض بشدة تمثيل الأدوار الجريئة، وممنوع البوس في أفلامي دا مبدأ.. لدرجة أنى كنت أرفض أن يمسك الممثل يدى”، وبالرغم من ذلك لاحقت آمال فريد الشائعات حول قصة حب تربطها بالفنان عبد الحليم حافظ بسبب تقديمها معه ثلاثة أفلام كانت فيها محبوبته إلا أنها نفت الشائعة تماما وعللت الشائعات بأنها دعاية أطلقتها الجهة المنتجة للترويج لأفلامها.

اعتزال مبكر بسبب شائعة

اعتزلت الفنانة آمال فريد الفن مبكرا في أواخر الستينيات، بسبب اتساع نطاق شائعات علاقتها بعبد الحليم حافظ، رغم كونها متزوجة، خاصة بعد أن قدمت آخر أفلامها "جزيرة العشاق" عام 1968 مع محمد عوض وسمير صبري وزيزي البدراوي، حيث سافرت بعده مع زوجها الذى كان يعمل مهندسا في روسيا، ولنفى الشائعة أيضا رفضت آمال مشاركة عبد الحليم حافظ فيلم "أبى فوق الشجرة" وتعللت بحجة سفرها إلى الخارج.



حالة من الرضا تملكت الممثلة آمال فريد فى أواخر أيامها فكانت تردد دائما: أنا راضية عن مشوارى ومعجبة بكل ما قدمته في السينما، ولم أندم على أي عمل قدمته خلال مشوارى الفني، فأنا راضية عن كل أدوارى، إلا أن سيادة الأفلام التجارية التى لا تناسب مشوارى الفنى وطبيعتى كانت سببا رئيسيا في ابتعادى عن السينما.

معاناة من الفقر والمرض

وأصيبت آمال فريد بـ ألزهايمر، وعاشت وحيدة فقيرة لا تملك المال للمعيشة حيث لم تكن عضوا بنقابة الممثلين حتى نضمن لها معاشا، استنزف المرض كل أموالها ولم تجد من يرعاها حتى أن أحد أعضاء البرلمان ـ حسنى حافظ ـ قدم طلبا لرئيس الوزراء لدفع مصاريف علاجها بأحد المستشفيات خاصة أنها ليس لها عائل ومصابة بـ ألزهايمر وهى فى الثمانين من عمرها وتحتاج لمن يعتني بها وظلت تحت العلاج بمستشفى شبرا العام حتى رحلت فى مثل هذا اليوم 19 يونيو عام 2018.

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