94 عاما على ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. بدأت التمثيل في السادسة.. واستمرت نجمة ولم تعتزل التمثيل حتى يوم رحيلها.. قدمت أفلاما وطنية ورومانسية واجتماعية

فاتن حمامة ، سيدة الشاشة العربية، فنانة قديرة من الزمن الجميل، مشوار طويل فى التمثيل أمتد أكثر من ستين عاما، بدأته وهى طفلة فى السادسة فى فيلم يوم سعيد، واستمرت نجمة ولم تعتزل التمثيل حتى يوم رحيلها، ملامحها شرقية وطبيعتها هادئة، قدمت أفلاما وطنية ورومانسية واجتماعية تميزت فيها بالصدق فى الأداء، من أشهر أفلامها “ دعاء الكروان، بين الأطلال”، انتقلت إلى الشاشة الصغيرة بنفس التألق والصدق فى الأداء، فقدمت " ضمير أبلة حكمت " وصفها عبد الوهاب بالنبع الصافى العميق، ورحلت عام 2015.



ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مثل هذا اليوم عام 1931 بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وكان والدها أحمد حمامة يعمل في وزارة التربية والتعليم، سكنت أسرتها بشارع إسماعيل أبو جبل بحي الناصرية ومنها إلى حي الدقي، وفازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر، أرسل بعدها والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم "يوم سعيد" عام 1940 برعت فى أدائها ولفتت إليها الأنظار.

كريم يرشحها لرصاصة فى القلب

بعد أربع سنوات من يوم سعيد استدعى المخرج محمد كريم فاتن حمامة مرة ثانية لأداء دور أمام محمد عبد الوهاب في فيلم "رصاصة في القلب" عام 1944، ولأن والدها كان مقتنعا بموهبتها التحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1946، فوقع كريم عقد احتكار مع والدها أحمد حمامة ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية القادمة خاصة بعد نجاح يوم سعيد وتعليق الجمهور على أداء فاتن حمامة فيه ليكتشفها يوسف وهبى أيضا فى فيلمى ملاك الرحمة والقناع الأحمر.

فاتن حمامة فى فيلم يوم سعيد



عن بداياتها الفنية تقول فاتن حمامة فى مذكراتها التى نشرتها مجلة الاثنين فى الخمسينات: كنت خيالية ومغرورة و“قنزوحة” حدث وأنا في الخامسة أن اصطحبني والدي إلى السينما لمشاهدة العرض الأول تقوم ببطولته الفنانة آسيا وبعد انتهاء الفيلم ضجت القاعة بالتصفيق، أما أنا فلم أصفق ولكن وقفت على الكرسى أحيي المصفقين لأريهم نفسي بأنني المقصودة بهذا الهتاف وهذا التصفيق وليست آسيا لأني عشت في الفيلم بخيالي حتى تخيلت أنني الممثلة الأولى، كما كنت أجد نفسي البطلة في جميع الأفلام التي أشاهدها فإذا كانت البطلة مغنية كنت مغنية مصر الأولى، وظللت أعيش في خيالي الجميل حتى جاء فيلم "يوم سعيد" الذى فتح لى الباب على مصراعيه.

ثمانية أفلام فى قائمة الأفضل

بدأت فاتن حمامة انطلاقتها الفنية الحقيقية مع فيلم "بابا أمين " عام 1950، وهو أول فيلم للمخرج يوسف شاهين لتقدم بعده أكثر من مائة فيلم، هى علامة من علامات السينما المصرية حتى أنه اختير منها ثمانية أفلام ضمن قائمة أفضل فيلم فى تاريخ السينما المصرية منها الحرام، بين الأطلال، دعاء الكروان، أيامنا الحلوة، ابن النيل، صراع فى الوادى.

فاتن وأحمد مظهر فى دعاء الكروان



ومن الأفلام التي قدمتها فاتن حمامة والتي تزيد عن 100 فيلم "لك يوم يا ظالم" للمخرج صلاح أبو سيف، "الله معنا" إخراج يوسف شاهين الذي منع عرضه في بادئ الأمر بسبب صورة محمد نجيب فى خلفية التصوير، ثم كان فيلم “صراع في الوادي” الذي نالت عنه العديد من الجوائز، لن أبكى أبدا، نهر الحب، لا وقت للحب، موعد مع السعادة، الخيط الرفيع، إمبراطورية ميم، لا تطفئ الشمس عن قصة إحسان عبد القدوس، بين الأطلال ليوسف السباعى، الباب المفتوح، لاعزاء للسيدات، وفيلم موعد مع الحياة عام 1954 وهو الفيلم الذي سميت بعده بسيدة الشاشة العربية، أريد حلا، أغنية الموت الذى كتبه عبد الرحمن الأبنودى لكنه لم يعرض.

أرض الأحلام آخر أفلامها

وآخر أفلام فاتن حمامة فى السينما "أرض الأحلام" عام 1998، وفي محاولة لمنافسة الفنان عمر الشريف بعد زواجها منه خرجت بأفلامها إلى العالمية عندما قدمت فيلم "القاهرة" الإنجليزي بمشاركة كل من: أحمد مظهر، جورج ساندرز، ريتشارد جونسون، جون ميلتون.

فى سنواتها الأخيرة اتجهت فاتن حمامة إلى الدراما فقدمت أروع أدوارها فى الفيلم التليفزيوني حكاية وراء كل باب، إلى جانب مسلسلات وجه القمر، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة.

أبو زيد الهلالى بداية التعارف

تزوجت سيدة الشاشة فاتن حمامة ثلاث مرات، كانت الزيجة الأولى وهى في بداياتها عام 1947 من المخرج عز الدين ذو الفقار وعن هذه الزيجة تقول: تعرفت على المخرج عز الدين ذو الفقار وكان يستعد لإخراج فيلم "أبو زيد الهلالي"، وكان من المتفق عليه أن تقوم إلهام حسين بدور البطولة، وفوجئت بإسناد الدور لي، وكان الفيلم نقلة كبيرة في حياتي الفنية، وأصبحت من نجمات الصف الأول، وبعد انتهاء عرض الفيلم تقدم عز الدين ذو الفقار طالبًا يدي فوافق والدي على طلبه بشرط أن يؤجل كل الإجراءات إلى ما بعد انتهائي من الدراسة، لكننا صممنا على الزواج وقدمنا معا فيلم "خلود"، ورزقت منه بابنتي نادية.

فاتن وعمر الشريف وطارق ونادية



كان لقاء عمر الشريف فى أول أدواره “صراع فى الوادى” أمام فاتن حمامة سببا فى قصة حب كبيرة ليشتركا معا فى مجموعة أفلام منها: لا أنام، أيامنا الحلوة، صراع فى الميناء، سيدة القصر وغيرها ليتم الطلاق بعد عشر سنوات حتى كانت الزيجة الثالثة من الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الأمراض الجلدية واستمر الزواج أكثر من أربعين عاما حتى الرحيل.

تأييد الثورة وتكريم السيسي

أعلنت فاتن حمامة فى عام رحيلها تأييدها لثورة 30 يونيو وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجاء بعدها تكريم الرئيس السيسى لها فى عيد الفن لينزل من على المنصة للترحيب بها وتكريمها، ونظرا لإصابتها بمتاعب في القلب في سنواتها الأخيرة فقد أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية لتفارق الحياة عام 2015، بعد ان أوصت بعدم إقامة العزاء لها.

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