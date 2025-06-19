لأن السخرية صفة وراثية سائدة لدى المصريين توارثوها عن أجدادهم القدماء، فمنذ بداية الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني ولم تتوقف النكات والكوميكس، ولعل الأكثر سخرية كان طبق الكشري المصري على شكل صاروخ، وبالمناسبة ألف تحية لصاحب الفكرة..

ولم يفلت ترامب منها فقد أطلقوا عليه أبو حنان، وللأمانة كلما رأيت الرجل أجد أن معهم ألف حق، فهو شخصية مدعاة للسخرية ومادة خام لها، وأضيف أنه المجنون الذي سكن البيت الأبيض..

مؤخرًا ظهر أبو حنان يطالب سكان طهران بتركها فورًا وعلى إيران إعلان الإستسلام والتخلي عن برنامجها النووي، كده أمريكا داخله الحرب لمساندة الكيان الصهيوني مليون في الميه.. لم تمر ساعات حتى خرج أبو حنان ردًا على سؤال هل ستدخل أمريكا الحرب؟! وكانت الإجابة مش عاااااارف يمكن أدخل ويمكن لأ! طب هتهاجم إيران؟ وافقت على هذا الهجوم.. ومتى الهجوم ؟! لما نعرف إذا ما كانت إيران ستتخلى عن برنامجه النووي أم لا!

طيب يا عم أبو حنان هل سيتم التفاوض مع الجانب الإيراني فإذا به يحلف بالطلاق ما أنا متفاوض معاهم، أنا عرضت عليهم التفاوض قبل ذلك أما الأن فلا.. وبكلام مؤثر كاد بسسبه أن يفر الدمع من عيني، قال السيد أبو حنان بس أنا صعبان علي مشاهد الدمار والأطفال والنساء الذين يموتون جراء القصف، وأنا لا أستطيع مشاهد الحروب والدمار.. وهنا تذكرت الممثل القدير حسن البارودي في فيلم الزوجة الثانية وهو يقول عن العمده عتمان يا سلام ع الحنية يا سلام ع الإنسانية..

عبث نعيشه منذ أن وجدت تلك النبتة الشيطانية في الأراضي المقدسة.. سفاحون ودمويون وكاذبون يدعون أنهم دولة ديمقراطية ويحظرون النشر عن ما أصابهم من دمار جراء الصواريخ الإيرانية..

يبكون من قصف المدنيين ويقيمون مذابح في غزة.. يقفون بالمرصاد أمام أي دولة في المنطقة تملك أو تفكر في امتلاك أسلحة نووية ومفاعل ديمونة حي يرزق..غطرسة تتباهى بشعر ماما أمريكا رئيس مجلس إدارة الكوكب.

إن ما تفعله إيران رغم الإختراق والاغتيال شبه اليومي لقادتها العسكريين، والحصار الذي دام لسنوات ليست بالقليلة يعكس إلى أي مدى هذا الكيان الصهيوني كذبة ابتكرها الضعفاء والخونة وصدقوها، فالصواريخ الإيرانية جعلت صفارات الإنذار تعزف أجمل سيمفونية سمعتها آذاننا..

ووجود مدنيي الكيان الصهيوني في الملاجئ أو بالقرب منها مشهد جدير بأن نريه لأبنائنا، فلربما لا يرونه مرة أخرى، وكذلك تلك المنازل التي سقطت فوق رؤوس ساكنيها وهم يصرخون تحت أنقاضها، وعيلنا أيضًا أن نعلمهم أن الكيان الصهيوني سيظل عدوًا مغتصبًا للأرض سفاحًا مصاصا لدم الأبرياء.. قوته من ضعف الآخرين ومساندة ماما أمريكا المطلقة والتي أظنها قادمة لا محالة وبحكم العادة.

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