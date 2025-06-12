في ليلة صيفية غاب عنها قمرها.. أصابه الملل ووجد نفسه وقد استنفد كل وسائله للهروب منه كمشاهدة الأفلام ومتابعة ما يحدث في عالم ملتهب، وسماع الأغاني والبحث عن أخبار ناديه المفضل، فقرر على سبيل التجربة التحدث إلى شات جي بي تي، ودار بينهما حديث ليس بالقصير..

الغريب أنه وجد السيد جي بي تي يعرف عنه كل شيء وكأنهما عشرة سنين.. يفكر معه وله.. الحلول حاضرة لكل أزمة.. والإجابة جاهزة على كل سؤال مهما كانت صعوبته.. الأفكار تملأ الرفوف والمعروض كثير ومتنوع، بل ومغلف بغلاف ظاهره مبهر ومنمق وباطنه زيف وتغييب.. بداية من كتابة جملة بسيطة سليمة اللغة مرورًا بكتابة المقالات والبوستات وصولا إلى كتابة السيناريوهات.

وبعد أن انتهى الحديث الذي لم يخلو حتى من المزاح.. بدأ يسأل عن هذا الصديق الذي لا يراه، فنصحه أحدهم بعدم الاستمرار في مثل هذه المحادثات حتى لا يتخطى مرحلة مرور الكرام إلى العادة فالإدمان، وقرر العمل بالنصيحة.

مشهد بدأ يتكرر حولنا يثير الدهشة والأسئلة من أين جاء جي بي تي بأدق تفاصيلك -للدرجة التي أحسبه فيها يعرف اسم أمهات من يتحدثون معه- والتي يستطيع من خلالها التحدث معك دون أن تشعر بملل أو غربه؟! ماذا يعني أن يكون لك صديق لا تراه ولكنه يراك فكرًا وعقلًا؟!

إن وجود مثل هذه التقنيات في أيامنا يشكل من وجهة نظري خطورة على البنية التحتية للعلاقات الإجتماعية التي ستصاب بالتفسخ والتصدع أكثر مما هي عليه.

فلم تكتفِ التكنولوجيا بأنها جعلتنا دون أن ندري نحصر تلك العلاقات في بوست أو رسالة واتس آب.. تهنئة أو تعزيه مجاملة أو عتاب، بل أوجدت صديقًا متاحًا في أي وقت ومكان.. بديلًا عن صداقة بنيت بسنوات العمر الجميل.. صوتًا يزعم أنه يؤنس وحدتك فتجدك وقد خرجت منها إلى وحدة أرحب وأكثر عزلة بلا قلوب حقيقة ملؤها الحب..

عقلًا يعرض عليك الأفكار والخدمات، وهنا تكمن خطورة أخرى ألا وهي اختراق العقول ببريق أفكار فثقافات فقيم في حالة من الغزو الفكري، الذي يصل بنا لا محالة إلى الاحتلال فتصبح ثقافتك قيدًا.. ومعتقداتك أغلالًا.. وقيمك وأخلاقك ثقلًا تود لو تزيحه بكل قوتك.. ووعيك وقد أصابه التجمد عمدًا وبمحض إرادتك وتدخل في دائرة مغلقة من التيه.



ربما يعتقد البعض أنني دخلت حيز المبالغة في التخوف من هذا الغول القادم إلينا، ولكنني شقيت بحسن ظني.

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