من محاسن الصدف أن عيد ميلادي هذا العام جاء قبل عيد الأضحى بخمسة أيام تقريبا.. لذا قررت عقد اجتماع طارئ لأفراد الأسرة الكرام واستهللته بأنني قد اتخذت قرارًا أرجو أن تُعينوني عليه، ألا وهو شراء لبس العيدين ميلادي والأضحى مرة واحدة في سابقة لم تحدث من قبل، وبناء عليه لابد من التباحث لإيجاد آلية لتجميع الأموال اللازمة لذلك..

واقترحت عليهم عمل إكتتاب عام خاصة أننا في أيام مفترجة، ومن قدم خير بيديه التقاه، وقوبل هذا الاقتراح ببعض الاعتراض ولكن لأنني أم ديمقراطية وزوجة لدي الكثير من المرونة، أصدرت فرمانًا مفاده الاستيلاء على كل مدخلات أولادي تحويشة العمر من عيديات سابقة أو مصروف شهري وخلافه واستقطاع جزءًا كبيرًا من مصروف البيت..

وذلك لزوم شراء لبس العيد وقلت في قرارة نفسي “بِريّ نفسك واشتري من مول يعني هم اللي بيشتروا من هناك أحسن منك في إيه، خاصة وأن ما تم الاستيلاء عليه لم يكن بالمبلغ القليل أو هكذا ظننت”..



ذهبت إلى أحد المولات وتجولت فيه عَلّى أجد ملابس تناسب ذوقي وإيماني بأن البساطة هي روح الحياة.. وبعد ما انفك زيد يمشي لحد ما حفيت رجليه وجدت ضالتي، بلوزة شيك ولونها جميل وبكل ثقة في جيبي سألت عن السعر، وكانت الطامة الكبرى وجدته وقد فاق قيمة راتبي نعم أيها السادة.. سعر قطعة ملابس واحدة تجاوز شقى شهر كامل.



عدت إلى منزلي وبداخلي خليط من السخرية على ما كان بي من ثقة في قدرتي الشرائية والحسرة على سنوات عمر وعمل بحب وإتقان فاقها، وتفوق عليه سعر قطعة ملابس والدهشة من أن هناك من يستطيع الشراء بهذا المبلغ!



وجلست مع نفسي وتساءلت يعني أنا لا عارفة أصيف أسبوع في فيلا من اللي بـ900000 ألف جنيه، ولا أحجز أسبوع في فندق من أبو ربع مليون جنيه ولا أشتري لبس العيد من المول؟!

أفقت من دائرة الأسئلة المفرغة هذه على أفراد أسرتي الكرام وكلهم شماتة وعيونهم تقول أحسن.

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