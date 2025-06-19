وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينتي مهرشهر وكرج قرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عدة في مدينتي مهرشهر وكرج قرب طهران.

وفجر صباح اليوم الخميس قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ سلسلة من الضربات في إيران خصوصا في طهران، في اليوم السابع من هجومه على الجمهورية الإسلامية.

وأعلن على تليجرام أن "سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا سلسلة من الضربات على طهران ومناطق أخرى في إيران".

وقبلها، أعلن جيش الاحتلال أن 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو ضربت أكثر من 20 هدفا عسكريا في طهران خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف "منشآت لتطوير الأسلحة النووية" و"منشآت لإنتاج الصواريخ".

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