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خارج الحدود

الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض طائرات مسيرة فوق ضواحي طهران

منظومة الدفاع الجوي
منظومة الدفاع الجوي الإيراني، فيتو

 أفاد إعلام إيراني في نبأ عاجل بتفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الدفاعات الجوية تعترض طائرات مسيرة فوق ضواحي طهران.

 

وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، ذكرت أن الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، والمزوَّدة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نفَّذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت الوكالة في تقرير أن "الهجوم يأتي ضمن المرحلة السادسة من العمليات الجوية بالطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران، في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حيث وصفت الضربات بأنها "قاسية وفعالة".

 

وأوضحت "تم إطلاق عشرات المسيَّرات الهجومية من مختلف الأنواع، والمزودة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نحو أهداف محددة داخل "الكيان الصهيوني"، حيث أُلحقت بها ضربات وُصفت بـ"القاسية والدقيقة".

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إعلام إيراني وكالة الانباء الايرانية طهران الدفاعات الجوية طائرات مسيرة ضواحي طهران

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