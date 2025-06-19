الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوريا الشمالية تحذر أمريكا والغرب من "إشعال" الحرب الإيرانية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيتو

أدانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم الخميس، الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد إيران، ووصفتها بأنها محاولة لإشعال الصراع، محذرة الولايات المتحدة والقوى الأوروبية من "صب الزيت على نار الحرب"، بحسب متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.


وأعربت بيونج يانج عن "قلق بالغ" إزاء "الهجوم العسكري الإسرائيلي وأدانته بشدة"، مشيرة إلى أن قتل المدنيين من قبل إسرائيل يُعد "جريمة لا تُغتفر ضد الإنسانية".

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن "العمل غير القانوني للإرهاب الذي ترعاه الدولة من قبل إسرائيل يزيد من خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط".


وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. 

وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الغارات الجوية إسرائيل إيران بيونج يانج الهجوم العسكري الإسرائيلي قتل المدنيين برنامج نووي عسكري سري

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

برؤوس خارقة للتحصينات، إيران تبدأ مرحلة جديدة من الهجوم الصاروخي على إسرائيل (فيديو)

موعد وجدول صرف زيادة المعاشات الجديدة 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من "عمليات الوعد الصادق 3" عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

نيويورك تايمز: إيران ستقبل مناقشة وقف الحرب مع إسرائيل

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إشعال النار في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية