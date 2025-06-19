كوريا الشمالية تحذر أمريكا والغرب من "إشعال" الحرب الإيرانية

أدانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم الخميس، الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد إيران، ووصفتها بأنها محاولة لإشعال الصراع، محذرة الولايات المتحدة والقوى الأوروبية من "صب الزيت على نار الحرب"، بحسب متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.



وأعربت بيونج يانج عن "قلق بالغ" إزاء "الهجوم العسكري الإسرائيلي وأدانته بشدة"، مشيرة إلى أن قتل المدنيين من قبل إسرائيل يُعد "جريمة لا تُغتفر ضد الإنسانية".

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن "العمل غير القانوني للإرهاب الذي ترعاه الدولة من قبل إسرائيل يزيد من خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط".



وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.

وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

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