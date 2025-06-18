الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاستخبارات الإيرانية تضبط 127 كيلوجراما من المواد المتفجرة بطهران

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

أفادت  وكالة أنباء إيسنا، اليوم الأربعاء، بأن الاستخبارات الإيرانية ضبطت 127 كيلوجراما من المواد المتفجرة في منطقة نواب بطهران.

وفي السياق ذاته اعتقل الحرس الثوري في مدينة الزرندية الإيرانية عددا من عملاء الموساد الإسرائيلي، حسب ما أفاد  موقع “نور نيوز”.

ومن جانبها أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لصناعة مسيرات ومتفجرات بطهران وأصفهان وألبرز واعتقال متورطين.

إسقاط مسيرات إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 50 طائرة حربية نفذت  سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية في منطقة طهران.

ووفق البيان العسكري، استهدفت الغارات موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي يُعتقد أنه يُستخدم في توسيع نطاق ومعدلات تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي الإيراني. 

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الحرس الثوري الموساد طهران

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