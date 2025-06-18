وسائل إعلام إيرانية: انفجار ضخم يهز شرق طهران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في إحدى ضواحي طهران وظهور ألسنة لهب وتصاعد دخان.

[#Israel/#Iran-#Tehran]

⚡️🇮🇱🇮🇷 Des avions israéliens lancent un raid sur la capitale iranienne, Téhéran.



Avant les frappes, l'armée israélienne a lancé un avertissement aux habitants du 18e arrondissement de la capitale iranienne, les appelant à évacuer



Il s'agit d'un quartier… https://t.co/2QXRkBa8mK pic.twitter.com/Q6AL50yife June 17, 2025

كذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات ضخمة هزَّت شرق طهران.

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أفادت بإطلاق إيران نحو 25 صاروخًا خلال موجتين من الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "أبلغ السكان عن انفجارات في المنطقة الوسطى".

وقبل الضربات الإسرائيلية الجديدة على طهران، كانت مواقع إخبارية إيرانية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في طهران ومدينة كرج غربي العاصمة، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية لا يزالان يعتقدان أن الرئيس ترامب من المرجح أن يدخل الحرب في الأيام المقبلة لقصف منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

واجتمع ترامب بفريقه للأمن القومي، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

وذكر البيت الأبيض عقب الاجتماع أن المناقشات التي تمت في غرفة العمليات، وهي مركز العمليات الأكثر تأمينا بمقر الحكومة في واشنطن، استمر نحو ساعة ونصف الساعة.

ولم تصدر تفاصيل على الفور تتعلق بالقرارات التي اتخذت في الاجتماع.

ودعا ترامب، الثلاثاء، إيران إلى "الاستسلام غير المشروط"، قائلًا إن صبره بدأ ينفذ وهو يعلم أين يختبئ المرشد الإيراني، على حد قوله.

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