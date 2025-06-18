الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

صواريخ إيرانية، فيتو
صواريخ إيرانية، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط وشمال إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رصد جيش الدفاع إطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران باتجاه أراضي إسرائيل"، مؤكدًا أن "منظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وحذر المواطنين قائلًا: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ وعليكم مواصلة العمل وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وشملت الإنذارات مناطق الجولان المحتل والجليل وحيفا وتل أبيب والقدس والضفة الغربية وبيسان والأغوار.

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الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار شمال اسرائيل اطلاق صواريخ الاراضي الايرانية الجولان المحتل

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