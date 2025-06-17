الثلاثاء 17 يونيو 2025
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لطلاب الثانوية العامة، موعد ومكان إجراء اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ومكان إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

ويعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

 

 

كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبارات القدرات؟


 سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

 

 التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟ 

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. 
 الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.


غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.


 ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية

 

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها؟

هناك مجموعة من الكليات التي تشترط أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للالتحاق بها، بعد أن يتم ترشيحه لها من جانب مكتب التنسيق وهي كالتالي:
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 على موقع التنسيق

يجب على الطالب الراغب في التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في إحدى الكليات المذكورة سلفا اتباع هذه الخطوات:

  • يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.
  • يختار الطالب التسجيل في صفحة اختبارات القدرات 2025.
  • تبدأ عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي للطالب.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في امتحانات الثانوية العامة.
  • تظهر للطالب بياناته الشخصية فور إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات الشخصة مثل المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها، واسم مدرسته، والشعبة سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.
  • يختار الطالب نوع اختبار القدرات الذي يرغب في تأديته وفقا للكلية لتي يرغب في الالتحاق بها.
  • يقوم الطالب بسداد رسوم الاختبار من خلال الدفع الإلكتروني.
  • يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل عقب اتمام عملية سداد الرسوم، ويشمل نوع اختبار القدرات الذي اختاره، بالإضافة إلى موعد ومكان أداء الاختبار.

وكان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 استعرض أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

أكد على ضرورة اجتياز الطالب اختبارا داخليا بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

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