تعليمات جديدة لسلطة الطيران المدني لقبول حجوزات الوافدين إلى مصر

وجهت سلطة الطيران المدني تعميما جديدا لشركات الطيران لقبول حجوزات المسافرين القادمين إلى مصر، وذلك تزامنا مع حالة التصعيد الموجودة حاليا بمنطقة الشرق الأوسط والضربات الإسرائيلية الإيرانية.

قبول حجوزات الركاب علي متن الرحلات الجوية

وشددت سلطة الطيران المدني المصري علي جميع شركات الطيران بعدم قبول أي راكب على متن أي رحلة جوية قادمة إلى مطار القاهرة الدولي سواء برحلة منتظمة أو خاصة بدون حجز عودة مؤكد وذلك من تاريخ 12 يونيو 2025م وحتى تاريخ 16 يونيو 2025م.

وأصدرت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة الطيار عمرو الشرقاوي تعميم إلى جميع شركات الطيران العاملة داخل الأراضي المصرية مؤكدة ضرورة الالتزام بما جاء بالتعميم حفاظا على أمن وأمان الجميع.

انتظام حركة الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري

وأكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية بـ المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزارة الطيران المدني أنه يجري التنسيق المستمر مع الجهات الدولية المختصة لحين إعادة فتح المجالات الجوية لبعض الدول الجوار؛ في ظل متابعة دقيقة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية.

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