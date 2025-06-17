امتحانات الثانوية العامة تواصل انتظامها في اليوم الثاني وسط رقابة مشددة.. وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادثي سير بمحافظتي أسيوط وقنا

أكدت وزارة التربية والتعليم أن لجان امتحانات الثانوية العامة شهدت اليوم انتظامًا ملحوظًا وانضباطًا تامًا على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تأمين سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وقد أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (738619) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى، الامتحان في مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد ( 6677) طالب/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) أمام ( 16) لجنة، كما أدى (295) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الوطنية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتابع امتحانات الثانوية العامة

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وتابع محمد عبد اللطيف من داخل غرفة العمليات المركزية، حادثي السير اللذين تعرض لهما عدد من الملاحظين في محافظتي أسيوط وقنا، أثناء توجههم إلى اللجان، واطمأن على استقرار حالتهم الصحية، موجّهًا بالتنسيق مع مسؤولي المحافظتين لضمان تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.

وفي سياق متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت عددًا من الشكاوى، وقد تم التنسيق مع المديريات التعليمية المعنية للتعامل معها ومعالجتها بشكل فوري.

كما أكد خالد عبد الحكم، ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة

ووجه خالد عبد الحكم بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان دون أي تأخير، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير.

وقد شهد اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) يوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2025، في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) في الفترة الأولى امتحان مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء.

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