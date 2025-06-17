تنسيق الجامعات 2025، خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق خلال أيام قليلة أولى مراحل تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، حيث يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها.

وتعتبر هذه المرحلة، هي أول مرحلة في تنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة في التعامل مع موقع التنسيق الإلكتروني للمرة الأولى في حياتهم، قبل أن تعلن نتيجة الثانوية العامة، ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وتستعرض بوابة فيتو خلال السطور التالية كل ما يتعلق باختبارات القدرات 2025، وطريقة التسجيل لها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى قيمة رسوم الاختبارات المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ماهي الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها؟

هناك مجموعة من الكليات التي تشترط أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للالتحاق بها، بعد أن يتم ترشيحه لها من جانب مكتب التنسيق وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 على موقع التنسيق

يجب على الطالب الراغب في التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في إحدى الكليات المذكورة سلفا اتباع هذه الخطوات:

يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.

يختار الطالب التسجيل في صفحة اختبارات القدرات 2025.

تبدأ عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي للطالب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في امتحانات الثانوية العامة.

تظهر للطالب بياناته الشخصية فور إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات الشخصة مثل المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها، واسم مدرسته، والشعبة سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.

يختار الطالب نوع اختبار القدرات الذي يرغب في تأديته وفقا للكلية لتي يرغب في الالتحاق بها.

يقوم الطالب بسداد رسوم الاختبار من خلال الدفع الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل عقب اتمام عملية سداد الرسوم، ويشمل نوع اختبار القدرات الذي اختاره، بالإضافة إلى موعد ومكان أداء الاختبار.

يجب العلم أن هناك بعض الكليات قد تجرى اختبارات القدرات الخاصة بها على ثلاثة أيام متتالية مثل كليات التربية الرياضية.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025 وطرق الدفع

تبلغ قيمة رسوم اختبارات القدرات، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، حوالي 650 جنيه للاختبار الواحد، بمعنى أنه إذا قرر الطالب أداء اختبارات القدرات لكليتين فعليه أن يدفع رسوم كل اختبار من الاختبارين.

ويمكن للطالب دفع رسوم اختبارات القدرات 2025 إلكترونيا، من خلال استخدام بطاقات الدفع المسبق، أو بطاقات الإئتمان، أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

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