الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

قرار جديد من شركة أبوقير للأسمدة بعد توقف إمدادات الغاز للمصانع

أبوقير للأسمدة، فيتو
أبوقير للأسمدة، فيتو
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أعلنت شركة أبوقير للأسمدة أنها استغلت فترة توقف ضخ الغاز لمصانعها لتنفيذ أعمال صيانة دورية، وذلك في وقت تعذر فيه توفير إمدادات الغاز من وزارة البترول. 

وأوضحت مصادر مطلعة في الشركة لـ"فيتو" أن المصانع استفادت من توقف الإمدادات في تنفيذ العمرات اللازمة لحين عودة تدفق الغاز.

وكانت وزارة البترول قد أوقفت ضخ الغاز لمصانع الأسمدة، وعلى رأسها شركة أبوقير، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي أثرت على إمدادات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو مؤقت، وأنه جاء بهدف توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في ظل الأزمة الراهنة.

تراجع الإنتاج والربحية

وكشف التقرير المالي لشركة أبوقير للأسمدة عن تراجع في إنتاج الشركة بنسبة 35.5% خلال الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغ الربح 7.77 مليار جنيه مقارنة بـ 12.05 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

تأثير تراجع الإمدادات على صناعة الأسمدة

وأكدت وزارة البترول أن قرار وقف ضخ الغاز لبعض المصانع، بما في ذلك أبوقير للأسمدة، هو جزء من خطة طارئة لتقليص كميات الغاز المستهلكة في ظل تراجع الإمدادات المستوردة من إسرائيل، وبسبب هذا التراجع، تم خفض كميات الغاز المورد لبعض مصانع الحديد والأسمدة بنسبة وصلت إلى 50%، مما أجبر بعض المصانع على تقليص إنتاجها بشكل كبير، في حين توقفت أخرى عن العمل بشكل مؤقت.

احتمالات العودة لتخفيف الأحمال

وفي ضوء هذه التطورات، أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب تداعيات الأزمة، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مع وزير البترول ووزير الكهرباء لمراجعة سيناريوهات الطوارئ الخاصة بالإمدادات الطاقية وتأثيراتها الاقتصادية. 

يذكر أن تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة شرق المتوسط، نتيجة القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، قد أسهم في تفاقم الأزمة الحالية.

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