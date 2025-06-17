حماية المستهلك: استقبال 7009 شكاوى بالنصف الأول من يونيو الجاري

كشف جهاز حماية المستهلك عن نتائج حملاته الرقابية وجهوده في الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال النصف الأول من شهر يونيو 2025، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل لحماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق المصرية وتداعيات التوترات الإقليمية على حركة الأسعار وتوفر السلع.

رقابة مشددة وتحركات ميدانية واسعة

وبحسب التقرير الذي تلقّاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، فقد تم تنفيذ 283 حملة رقابية في الفترة من 1 إلى 15 يونيو، شملت المرور على 3794 منشأة تجارية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير 637 محضر مخالفة. وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأعلى من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وسلع غذائية بعلامات تجارية وهمية.

استجابة فورية لشكاوى المواطنين

تلقت منظومة الشكاوى بالجهاز خلال النصف الأول من يونيو 7009 شكوى وبلاغًا من المواطنين، شملت مختلف القطاعات. ومن بين هذه الشكاوى، تم رصد 50 بلاغًا تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي. وتم توجيه هذه الشكاوى فورًا إلى الفرق الرقابية المختصة، التي تحركت ميدانيًا لمعالجة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين.

دعم السائحين وتوسيع خدمات الشكاوى

وفي إطار تعزيز ثقة الزائرين الأجانب بالخدمات المقدمة في مصر، أعلن الجهاز عن تخصيص خدمة لتلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن (19588) قريبًا، بالإضافة إلى إتاحتها عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز، بهدف تسهيل التواصل مع السائحين وتقديم الدعم الفوري لهم.

تعاون مع وزارة الطيران واستدعاء منتجات ضارة

التقى رئيس جهاز حماية المستهلك وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز خدمات حماية المستهلك داخل المطارات، باعتبارها بوابة الدخول الأولى إلى البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز بالتنسيق مع شركة "إيكيا" عن استدعاء عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL، سوداء اللون، بسبب خلل في الإنتاج قد يؤدي إلى تسرب أجزاء معدنية داخل الطعام، ما يشكل خطرًا على صحة المستخدمين. ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج واسترجاع قيمته المالية، مؤكدًا أنه يتابع الموقف عن كثب لضمان سلامة المستهلكين.

توجيهات مشددة وتنسيق شامل لضبط السوق

عقد رئيس الجهاز اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الأفرع الإقليمية، شدد فيه على تكثيف الرقابة الميدانية خاصة في الفترات المسائية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة. كما تم التأكيد على استمرار عمل فرق رصد الأسعار على مدار الساعة لمتابعة أي تغييرات مفاجئة في السوق.

وأشار السجيني إلى التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختلفة، منها: مديريات التموين، شرطة التموين، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء، والتفتيش الصيدلي، لتنفيذ حملات مشتركة موسعة تستهدف الأسواق والمحال التجارية، لضبط أي ممارسات احتكارية وضمان توفير السلع الأساسية، وعلى رأسها السبع سلع الاستراتيجية.

وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع المخالفين، وأن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.