التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة في مواد اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد والإحصاء غير صحيح، مشددًا على أن الامتحانات تُدار هذا العام تحت إجراءات أمنية مشددة تضمن سلامة العملية التعليمية.

رقابة صارمة تبدأ من بوابة اللجنة

الثانوية العامة، وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن هناك منظومة محكمة تبدأ بالتفتيش قبل دخول الطلاب، مرورًا بالإشراف والمراقبة، وانتهاءً بكاميرات مراقبة داخل كل لجنة امتحانية، مما يجعل احتمال تسريب الامتحانات أمرًا شبه مستحيل.

لا شكاوى من صعوبة الامتحانات

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن يوم الأحد الماضي، لم يشهد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، سواء بشأن مستوى الامتحانات أو وجود أي تجاوزات داخل اللجان.

جروبات "البيع الوهمي" تغزو السوشيال ميديا

وكشف زلطة عن انتشار بعض الجروبات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتليجرام، يدّعي القائمون عليها امتلاكهم لنسخ الامتحانات قبل بدايتها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدف فقط إلى تحقيق أرباح مادية من الطلاب، باستخدام نماذج استرشادية قديمة يتم الترويج لها على أنها الامتحانات الفعلية.

الامتحانات تحت حماية مشددة

وأوضح زلطة أن رحلة الأسئلة من المطبعة السرية إلى اللجان تخضع لإجراءات صارمة، تضمن سلامة المحتوى وسريته، مؤكدًا: "لم يحدث أي تسريب حقيقي لأي مادة امتحانية حتى الآن".

ضبط فوري للغشاشين داخل اللجان

وفي ختام حديثه، أكد زلطة أنه في حال محاولة أي طالب تصوير الأسئلة بعد بدء الامتحان، يتم ضبطه خلال دقائق عبر فرق الرصد والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وحرمانه من الامتحان وفقًا للقانون.

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