أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البلدي، الذهب يتراجع 50 جنيها بالجرام في ختام التعاملات، البورصة تعتزم إطلاق تطبيق EGX Gate لتعزيز التواصل

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البلدي اليوم

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 86.6 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.6 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء 71 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 105 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.



الذهب يتراجع 50 جنيها بالجرام في ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بنحو 50 جنيها، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4850 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4150 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 38880 جنيها.

كرتونة البلدي بـ 114 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 16 يونيو 2025



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 103 جنيهات و105 جنيهات.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 105 إلى 107 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة.

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 107 الى 110 جنيهات.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 109 إلى 111 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 114 جنيها.

البورصة المصرية تعتزم إطلاق تطبيق EGX Gate لتعزيز التواصل



في إطار جهود البورصة المصرية المتواصلة لتعزيز الشفافية وزيادة مستويات التواصل بين أطراف سوق الأوراق المالية، واستمرارا لعملها الدؤوب لدعم عمليات الرقمنة وأنشطة الشمول المالي، تعلن البورصة المصرية عن اقتراب إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة تحت اسم "بوابة البورصة المصرية" EGX Gate –، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة وبناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بالأسواق المالية.

يُعد تطبيق EGX Gate أداة ذكية تُقدم محتوى تفاعليًا ومعلومات موثوقة، ويتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث أخبار السوق، والأوراق المالية المقيدة، ومتابعة السوق، وملخص لأهم المؤشرات.

منصة البورصة المصرية للحوار المجتمعي

وفي هذا السياق، ترحب البورصة المصرية بتلقي الآراء والمقترحات عبر منصة البورصة المصرية للحوار المجتمعي - "منصة حوار البورصة"، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مقترحات كافة الأطراف ذات الصلة في تطوير أدوات السوق وتلبية احتياجاتهم بصورة فعالة.

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للسوق بصفة عامة وعلى الأخص المستهدف رقم (60) – " تطوير النظم والتطبيقات المعمول بها في البورصة"، وذلك لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات سهلة الوصول والاستخدام.



بنك مصر ينظم حملة جديدة للعاملين به للتبرع بالدم



أطلق بنك مصر حملة جديدة للتبرع بالدم للعاملين به، وذلك بالتنسيق بين قطاع الموارد البشرية ببنك مصر وبنك الدم التابع للشركة المصرية لخدمات نقل الدم (فاكسيرا)، أقيمت الحملة بمقرات البنك بالقاهرة والجيزة، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويأتي حرص بنك مصر علي تنظيم هذه الحملة بشكل دوري ومستمر للعاملين به إيمانا منه بأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة لأبناء الوطن والوقوف معهم في مشكلاتهم وآلامهم وخصوصًا المرضى والأطفال من ذوي الاحتياج العاجل لنقل الدم، حيث أسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك في السابق في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الموظفين الذي يعد تجسيدًا حقيقيًا للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين، فقد حرص البنك علي زيادة وعي موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة في إنقاذ الأرواح.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم



ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.



أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 8 برو خلال شهر يونيه

سيارات شيري تيجو 8، استقبلت السوق المصرية واحدة من أهم السيارات الشعبية شيري تيجو 8 برو موديل 2026 بأسعار تبدأ من مليون و600 ألف جنيه في السوق المحلية.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات شيري الجديدة في السوق المصرية وهي كالتالي:-



أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو



يصل سعر الفئة الأولى مليون و600 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الثانية مليون و700 ألف جنيه

حصلت سيارات شيري تيجو 8 برو بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو بقوة 197 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات من طراز «DCT».



مواصفات وسائل الأمان وسلامة سيارات شيري تيجو 8

وسائد هوائية وستائرية للمقاعد الأمامية وجانبية

– فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل

– نظام الثبات الإلكتروني

– خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات

– فرامل يد إلكترونية إضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكتروني

_ نظام مراقبة ضغط الإطارات

– جهاز تحذير المسافة الخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية بتقنية 360 درجة

– جهاز تحذير المسافة الأمامية

– مرآة داخلية ذاتية التعتيم

– خاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامى

– التنبيه عند فتح الأبواب

– التحذير عند الخروج من الحارة المرورية

– الحفاظ علي القيادة فى المسار

– مرايات كهربائية الضبط

– مصابيح أمامية بإضاءة LED

– مصابيح خلفية LED

– إشارات جانبية بالمرايات LED

– مفتاح ذكى مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

– إمكانية إدارة المحرك عن بعد

– وزجاج فاميه خلف

– حساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة

– فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا بفتحة سقف بانوراما

– شاشة وسائط 12.3 بوصة مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وشاشة عدادات 12.3 بوصة

– عجلة قيادة متعددة المهام وبلوتوث

– إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا

أسعار سيارات شيري الكهربائية بالسوق المصري

سيارات شيري الكهربائية… تمهيدا لإعادة هيكلة إنتاج السيارات الكهربائية، للحد من التلوث الناتج عن سيارات الوقود، طرحت شيري أولى سيارتها الكهربائية داخل السوق المصري، شمل طراز شيري EQ7 الكهربائية موديل 2026.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، أسعار سيارات شيري الكهربائية موديل 2026 بالسوق المصري، وهي كالتالي:-

يصل سعرها مليون و720 ألف جنيه.

مواصفات سيارات شيري الكهربائية بالسوق المصري

زودت سيارات شيري EQ7 بمحرك كهربائي قوي Permanent Magnet Synchronous يوفر لها قوة حصانية قدرها 211 (HP)، وأقصى عزم 285 (NM)، وبطارية Lithium Ion سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلومترًا بشحنة واحد مع نظامين للشحن؛ أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة، والآخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.



مواصفات الأمان والسلامة بالسيارة Chery EQ7

-حصلت علي نظام المحافظة على الحارة المرورية، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب

-ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.



-شاشة 12.3 بوصة للعدادات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة

-مقعد استرخاء للسائق، وتحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وسخانات بعجلة القيادة، ومسند يد أمامي مع حامل اكواب، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وشبكة تثبيت بصندوق الأمتعة.



وحرصت شيري على تزويد سيارتها الكهربائية بالعديد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه حيث تشمل وسائل الراحة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، وتثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية، وفتح وغلق السيارة دون مفتاح، ومفتاح ذكي، وحساس إضاءة أتوماتيك، وزجاج حراري، وزجاج ملون خلفي، وفتح صندوق الأمتعة كهربائيًّا، وفتحة سقف بانورامية.





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