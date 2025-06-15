بالأرقام، سيارات شيفروليه ونيسان تسيطر على المبيعات أول 4 أشهر من 2025

كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، إجمالي مبيعات السيارات بداية من مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل وبلغ مبيعات السيارات 17.4% أي ما يعادل بيع ما يقرب من 7597 سيارة من شيفروليه بمختلف فئاتها مما يجعلها تسيطر على المركز الأول.



ووفقا لما نشره تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، وفى المركز الثانى كان لصالح سيارات نيسان بعد بيع ما يقرب من 5679 سيارة بحصة سوقية تصل نحو 13%، والمركز الثالث كان لصالح سيارات شيرى بحصة سوقية تصل نحو 11.9% بعد بيع ما يقرب من 5222 سيارة، أما هيونداي تمكنت من بيع ما يقرب من 4525 سيارة بحصة سوقية تصل إلى بحصة 10.3%.



وفى المركز الخامس كان لصالح سيارات إم جي ف بحصة سوقية 9.5%، أي ما يعادل بيع 4139 سيارة، وفي المركز السادس كان لصالح سيارات تويوتا بعد بيع 2267 سيارة أي بحصة سوقية تصل نحو 5.2%، ويصل إجمالي مبيعات سيارات بايك نحو 3.9% بعد بيع 1715 سيارة.

والمركز الثامن كان لصالح سيارات كيا بحصة سوقية 3.6% أي بيع 1596 سيارة، وعن رينو، كانت فى المركز التاسع بحصة سوقية، 3.2% أي ما يعادل 1387 سيارة، واختتمت فيات المركز العاشر بعد بيع ما يقرب من 1219 سيارة بحصة سوقية 2.8%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.