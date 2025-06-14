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اقتصاد

الكرتونة تبدأ من 95 جنيهًا، أسعار البيض اليوم السبت 14 يونيو 2025

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم السبت، استقرارًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 95 جنيها و100 جنيه.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 97 إلى 102 جنيه في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 100 إلى 101 جنيه.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 102 إلى 104 جنيهات في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 114 جنيها.

 

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