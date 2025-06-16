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رياضة

بعد القرار الأخير، تريزيجيه يدخل نادي غرامات المليون في الأهلي

تريزيجيه
تريزيجيه

 قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تغليظ العقوبة المالية الموقعة على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية أزمة ركلة الجزاء خلال مواجهة إنتر ميامي لتصل إلي مليون جنيه، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025 

وكان تريزيجيه أصر على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي بالرغم من وجوده في المرتبة الثالثة للمسددين، بعد وسام أبو علي وأحمد زيزو قبل أن يهدرها لتنهي مباراة الأحمر أمام الفريق الأمريكي بالتعادل السلبي. 

الخطيب يقرر تغليظ عقوبة تريزيجيه

وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود حسن تريزيجيه، قبل ان يقوم الخطيب بمضاعفة العقوبة إلي مليون جنية وفقا لمصدر داخل الأهلي. 

تريزيجيه يدخل نادي المليون في الأهلي 

وبعد تغليظ عقوبة تريزيجيه انضم نجم الأهلي لقائمة لاعبي القلعة الحمراء التي تم تغريمهم مبلغ مليون جنية والتي شملت، محمود كهربا “ مرتين”  و إمام عاشور. 

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد التعادل مع إنتر ميامي بافتتاح البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس 

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي. 

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انتر ميامي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب

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