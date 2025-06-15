أول تعليق من سواريز بعد التعادل مع الأهلي في مونديال الأندية

أكد لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي المخضرم، أن فريقه ليس لديه ما يلوم نفسه عليه، بعد التعادل السلبي أمام الأهلي، في أولى مباريات كأس العالم للأندية، التي تألق خلالها حارسا الفريقين، وكانا أبرز نجوم اللقاء.

وصرح سواريز لوسائل الإعلام، بعد المباراة: "إنه أحد الأيام التي أعتقد فيها، أننا لا يمكننا لوم أنفسنا على أي شيء.. أحيانا تكون هناك مباريات أو نتائج، نشعر بعدها بأننا كان بإمكاننا أن نقدم المزيد، ولم نفعل ذلك على أرض الملعب.. لكن اليوم، على الأقل بالنسبة لي، ومع المجهود والعمل الذي قدمه الفريق، ومع التضحيات، أشعر بالرضا، رغم أننا لم نحقق الفوز".

حارس الأهلي محمد الشناوي

وأشار الأوروجوائي إلى أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، كان من أبرز أسباب انتهاء المباراة بالتعادل، إلى جانب زميله في إنتر ميامي، الحارس أوسكار أوستاري.

وقال: "أعتقد أن الشناوي كان نجم المباراة، إلى جانب أوسكار في الشوط الأول، لكن الحراس أيضا هم من يمنحونك نقاطا مهمة".

ورغم غياب الأهداف في مباراة فجر الأحد، دعا سواريز إلى الهدوء، مشددا على أن الأهم الآن، هو التحضير للمباراتين المقبلتين أمام بورتو وبالميراس.

وأضاف: "أعتقد أننا كنا على المستوى المطلوب بدنيا، لما تتطلبه هذه البطولة.. أعتقد أن الخصم كان قويا بدنيا أيضا، وتمكنا من التنافس بشكل جيد.. الآن علينا أن نستعد لما هو قادم، وهو أصعب وأكثر تعقيدا".

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