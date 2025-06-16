زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

سبحان الله. عجيب أمر العاملين في مجال الإعلام المصري ومقدمي البرامج الذين أصبح جل اهتمامهم الترند، ودغدغة مشاعر الجماهير المتعصبة ناسين أو متناسين عن عمد ما يحاك ضد الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية.

أخونا السيد خيري رمضان خصص جزءا من برنامجه أمس للهجوم علي وزير الشباب والرياضة، لأنه لم يذهب لتوديع بعثة الأهلي في المطار قبل السفر إلي أمريكا، للاشتراك في مونديال العالم للأندية وأيضا لم يكلف الوزيرنفسه عناء الاتصال بالبعثة للشد من أزرهم. يا سلام.

بادئ ذي بدء … لست محامي وزير الشباب والرياضة، ولا تربطني مصلحة معه من قريب أو بعيد، حتي لا يفسر أصحاب النفوس الضعيفة كلامي علي أنه دفاع عن الوزير، دون الاهتمام بصلب الموضوع من الأساس.

يعلم خيري رمضان، وكل خيري أن الدنيا ليست علي ما يرام في منطقة الشرق الأوسط، وأن الخطر يحدق بنا من كل جانب، وكان يتعين عليهم بما لهم من حس سياسي أو شعبي(إن وجد) توضيح الصورة للرأي العام، وما ينبغي علي المواطن العادي أن يقوم به في تلك الأحداث، والاستعداد للأيام الصعبة القادم.

وكنت أتفهم أن يقوم خيري رمضان بنقد الوزير، لأنه لم يقم بدوره في توعية الشباب بالأحداث الجارية، ولكن أن ينقد الوزير لأنه لم يودع فريق الأهلي قبل السفر إلي أمريكا !!فهذا أمرعجيب.

صدقوني لو قلت إنني أتحرج في الكتابة في الشأن الرياضي خلال تلك الأيام العصيبة، وعندما أكتب أكون مشغولا بالشأن العام الذي اختصره السيد خيري في عدم قيام الوزير بوداع الأهلي.

يا سيد خيري …..الأهلي فريق ضمن 32 فريقا يشاركون في المونديال، والأهلي فريق من أربعة يمثلون القارة الإفريقية، نتمني لهم التوفيق، ولكن ليس هذا معناه أن نتغافل عما هو أهم ….والأهم من وجهة نظري أمور كثيرة تأتي الرياضة علي الهامش منها.

هناك أزمة عالمية ستحدث يا سيد خيري، وستطولنا إن عاجلا أو آجلا، وبالتالي لابد أن نستعد لها من خلال استضافة الخبراء في المجالات المعنية.

ولكن مصيبتنا في إعلامنا …وأنا هنا ربما حددت خيري رمضان، ولكن الحقيقة أنه مناخ عام عندما يترك قادة الإعلام قضاياهم الحقيقية ويركزون علي توافه الأمور ….كثير منهم أصبح يجري وراء الترند، وغالبيتهم أصبح يشعرك وأنه كابتن كباتن مصر في الكورة ولم يثبت يوما أن أحدهم ارتدي شورت وفانلة، ولكنه لزوم الترند واللعب علي مشاعر جماهير تجد أن التعصب للون معين هو النجاة من واقع حزين !

الأخ خيري وكل خيري عاملين مثل رب أسرة ضاقت به الظروف، ثم يتحدث عن وسائل الرفاهية متجاهلا الأزمة الحقيقية، يعني يشكو من عدم وجود السيمون فيليه أو غيره من توافه الأمور.

الإعلام هو مرآة الشعوب …..ولكن الآن لم يعد مرآة ولا حائط صامت، يعكس شيئا ، ورغم ذلك متمسكين بخيري وأخواته …..ونسال الله العافية لمصرنا الغالية.

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