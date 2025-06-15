الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، الصحف الأمريكية تتغزل في جماهير الأحمر

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي فجر اليوم الأحد على ستاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة الاهلي وانتر ميامي

وحصل الفريقين على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهليوبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

وظهر ليونيل ميسي بمحاولات فردية وتسديدة قوية ارتدت من العارضة.

الصحف الأمريكية تعلق علي تعادل الأهلي وانتر ميامي

وعلقت الصحف الأمريكية علي تعادل الأهلي وإنتر ميامي اليوم في كأس العالم للأندية خلال صحفها ومواقعها اليوم الأحد.

شبكة ESPN.. فيفا سعيد بما حدث بين الأهلي وإنتر ميامي

وذكرت شبكة ESPN:" برغم أن الشباك لم تهتز بين الأهلي وإنتر ميامي، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيكون سعيدًا بكل تأكيد بحضور أكثر من 60 ألف متفرج إلى ملعب هارد روك من أجل مشاهدة افتتاحية كأس العالم للأندية.

وأضافت الشبكة في تقريرها: "ساعد في ذلك آلاف المشجعين الذي ارتدوا ألوان الأهلي.. كانت القمصان الحمراء تضاهي القمصان الوردية وكانت الجماهير المصرية أكثر صخبًا ووضوحًا من جماهير إنتر ميامي".

وأوضحت أن الأهلي أهدر أمام إنتر ميامي فرصة تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم للأندية إذ بات عليه أن يتغلب على الأقل على بالميراس أو بورتو، ليعبر نحو دور الـ16.

صحيفة athletic.. الأهلي يثير شهية الجماهير نحو كأس العالم للأندية

وقالت الصحيفة الأمريكية كانت مباراة الأهلي وإنتر ميامي مليئة بالإثارة والمتعة، مع بعض المفاجآت: "كان الأرجنتيني رجل المباراة.. ليس ميسي بل أوسكار أوستاري الذي تصدى لكرات خطيرة عدة، بما في ذلك ركلة جزاء".

وعن الأهلي: “أظهر هذا النادي أن كأس العالم للأندية مهم جدًا بالنسبة إلى الفرق القادمة من قارات أقل قوة وشهرة من أوروبا وأمريكا الجنوبية ورغم أن الجودة لم تكن الأعلى، لكن أداء الفريق أثار شهية الجماهير نحو مباريات كأس العالم للأندية”.

موقع usatoday..جماهير الأهلي أكثر في ميامي

واستفاض التقرير في التعليق على مجريات الدقائق الـ90 بين الأهلي وإنتر ميامي واختتم الكلام الفني: "لقد وجه فريق ميسي رسالة بأنهم قادرون على منافسة أفضل فرق العالم حتى لو كان نادٍ بخبرة الأهلي".

وزاد بشأن الحضور الجماهيري الغفير في افتتاحية كأس العالم للأندية: “بدا أن عدد جماهير الأهلي أكبر من عدد جماهير إنتر ميامي في ملعب هارد روك.. وحتى صوت جماهير الأهلي كان أعلى أيضًا”.

إصابة ودموع امام عاشور

بدأت المباراة بمحاولات هجومية متبادلة حيث تصدى الحارس محمد الشناوي لكرة طولية من بوسكيتس فيما أتيحت فرصة خطيرة لتريزيجيه تصدى لها أوستاري ببراعة.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بعد إصابة إمام عاشور في كتفه وهي نفس إصابته السابقة ليغادر الملعب باكيًا في الدقيقة 13 ويحل أحمد مصطفى "زيزو" بدلًا منه.

الغاء هدف وضياع ركة جزاء

وكاد الأهلي يفتتح التسجيل بهدف ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد تسديدة من وسام أبو علي.

وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح زيزو لكن تريزيجيه فشل في ترجمتها إلى هدف بعدما تصدى لها أوستاري ببراعة.

حراسة المرمي كلمة السر

المباراة اتسمت بالإثارة والندية على مدار شوطي اللقاء وسط تألق لافت من حارسي المرمى خاصة الأرجنتيني أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي الذي تصدى ببراعة لعدة فرص محققة أبرزها ضربة جزاء أهدرها محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 43.

وينتظر النادي الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.



تشكيل الأهلي ضد إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أحمد كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبو علي، إمام عاشور، تريزيجيه.

تشكيل إنتر ميامي ضد الأهلي

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، توماس أفليس، نوح ألين.

خط الوسط: تاديو أليندي، فييردريكو ريدوندو، سيرجيو بوسكيتس، تيلاسكو سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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