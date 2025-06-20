الأمتار الأخيرة من الحرب العالمية الثالثة

هل نحن على شفا حفرة من الحرب العالمية الثالثة؟ أتصور أنه لنشوب حرب عالمية، فلن يحدث ذلك إلا بتهور من إحدى القوتين الهائلتين؛ روسيا أو الصين. ولكن روسيا منهمكة حتى أطراف أناملها في حرب أوكرانيا.. وأعتقد أنه بانشغال الولايات المتحدة بدعم تل أبيب، فإن مساعداتها لأوكرانيا ستتأثر، وبالتالي فإن موسكو ستحرز انتصارات معتبرة على كييف.

أما بالنسبة للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فلا يبدو أنها ستقتصر على الصراع العسكري فقط، بل تمتد تأثيراتها لتشمل التوازنات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

السيناريو العسكري

ستؤدي الحرب إلى تدمير البنية التحتية في كلا البلدين. مع احتمال توسع رقعة المواجهات لتشمل دولًا مجاورة، مثل لبنان وسوريا، التي تُعد بمثابة ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية. ومن المتوقع أن يركز الطرفان على استهداف المنشآت النووية التي تمثل مصدر القلق الأبرز لكليهما.

ومع ذلك فإنه من غير المحتمل أن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار حاسم دون تحمل أضرار جسيمة قد تمتد لعقود.. إسرائيل أكثر تفوقا في النواحي العسكرية، ولكن إيران تمتلك قوة الردع عبر ميليشياتها المنتشرة في المنطقة، وتهديداتها بحرب بالوكالة على الأراضي السورية أو العراقية قد تؤدي إلى تصعيد خطير.

القوى الإقليمية

لن تتوقف تبعات الحرب بين إسرائيل وإيران على البلدين فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على العديد من الدول في المنطقة.

تركيا، ستسعى إلى الحفاظ على وضعها كوسيط إقليمي بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط، ولكن في حال تفاقم الوضع قد تجد نفسها أمام تحديات سياسية وعسكرية جديدة. الصراع الإسرائيلي الإيراني سيكون له تأثير كبير على دور القوى الكبرى في الشرق الأوسط، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وما من شك في أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الثابت لإسرائيل، لكن في نفس الوقت ستضطر إلى التأكيد على أهمية تجنب التصعيد العسكري الشامل. وروسيا، قد تجد نفسها في وضع حرج في حال تدخّلت بشكل مباشر إلى جانب إيران، ستكون مضطرة لإعادة النظر في استراتيجياتها في الشرق الأوسط.

وبالتأكيد، فإن الصين ستلعب دورًا مهمًّا، حيث تسعى لتعزيز مصالحها الاقتصادية في المنطقة، ولكنها ستكون حذرة في تبني مواقف قد تؤثر على علاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى. في هذا السياق، من المحتمل أن تستمر الصين في توسيع نفوذها عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية والطاقة، خاصة في ظل غياب توافق دولي على سياسة موحدة في التعامل مع هذا الصراع.

بعد الحرب

من أبرز المجالات التي ستتأثر بالحرب هي الاقتصاد الإقليمي. حتى في حال كانت الحرب مقتصرة على إسرائيل وإيران، فإن تداعياتها ستنعكس على أسعار النفط، التي من المحتمل أن تشهد زيادة ملحوظة بسبب الاضطرابات في إمدادات النفط من منطقة الخليج.

ورغم أن الاقتصاد الإيراني سيواجه خطر الانهيار، فإن إسرائيل ستعاني من خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تكاليف الحرب وتدمير المنشآت الحيوية. وستسفر الحرب عن إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط، بحيث يصبح للعديد من الدول الصاعدة في المنطقة دور أكبر في تحديد مستقبل المنطقة.

وقد تنشأ تحالفات جديدة، ستفرض مصالح اقتصادية أو أمنية مشتركة، تكون موازية للتحالفات الحالية التي تحددها التوترات بين إيران والدول الغربية.

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