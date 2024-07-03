الأربعاء 03 يوليو 2024
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صحة ومرأة

للمصابين بفيروس الهربس، هيئة الدواء تكشف طرق العلاج

مرض الهربس، فيتو
مرض الهربس، فيتو

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لمرضى الهربس لتخفيف أعراض المرض وتقليل حدة الإصابة.

نصائح لمرضى الهربس للعلاج

وقالت هيئة الدواء المصرية أن مرضى الهربس الفموي يجب عليهم اتباع النصائح الآتية:

شرب المشروبات الباردة

استخدام أدوية الألم التي يمكن تناولها دون وصفة طبية

استخدام الأدوية الموضعية

نصائح لمرضى الهربس التناسلي

نصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الهربس التناسلي بضرورة:

الجلوس في حمام دافيء لمدة 20 دقيقة بدون صابون

تناول مضادات الالتهاب لتخفيف الألم بعد استشارة الطبيب

الحفاظ على جفاف الأعضاء التناسلية وارتداء الملابس الداخلية القطنية غير الصناعية وتجنب الملابس الضيقة.

تحدث الإصابة بمرض الهربس نتيجة العدوى بفيروس الهربس البسيط (HSV)، ويسبب تقرحات أو بثور في الفم أو الأعضاء التناسلية أو حولها، إلى جانب أعراض أخرى.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار فيروس الهربس في موسم الصيف موضحة أنه فيروس يسبب التهابات الجلد وبثور صغيرة حول الفم.

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن فيروس الهربس يمكن أن يصيب الرضع والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة ويمثل خطورة عليهم.

أوضحت أن فيروس الهربس البسيط قابل للعلاج ولكنه غير قابل للشفاء التام
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن عدوى الهربس يمكن ان تنتشر عن طريق لمس الجلد المصاب.

ولفتت هيئة الدواء المصرية أنه يوجد نوعين من الهربس منهم الهربس الفموي وينتقل عن طريق التقبيل ولمس قروح الفم والهربس التناسلي وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من أعراض الهربس​ وعدم الانتباه لها، مشيرة إلى أنه قد تختلف الأعراض أثناء النوبة الأولى من العدوى مقارنة بالنوبة المتكررة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه أثناء الإصابة الأولى، قد يعاني الأشخاص المصابين بالهربس   بعدة أعراض منها:​​
-حمى​​
-آلام الجسم​​
-التهاب الحلق عند الإصابة بالهربس الفموي
-صداع​​
-تورم الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العدوى​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن أن يعاني الأشخاص من نشاط المرض بشكل متكرر مع مرور الوقت "تكرار الإصابة"، وعادة ما تكون هذه الأعراض أقصر وأقل خطورة من المرة الأولى.​

نصائح للحماية من الهربس

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحماية من الهربس منها:

تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم

تجنب التقبيل خاصة الأطفال والرضع

- تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو  مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.​​

تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان 

وفيروس الهربس أحد الأمراض التي تصيب الأطفال وتمثل خطورة عليهم ويسبب رعب لدى الأمهات نتيجة الإصابة بفيروس هربس وتزيد نسب الإصابة به في فصل الصيف

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض ومخاطر الإصابة بفيروس هربس مشيرة إلى أن عدوى الإصابة بمرض فيروس الهربس الفموي (HSVI) تصيب الأطفال، مؤكدة إن فيروس HSVI  مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من  شهر.

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