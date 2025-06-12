الخميس 12 يونيو 2025
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صحة ومرأة

أعراض انفجار الزائدة الدودية عند الأطفال وأسبابها ومضاعفاتها

انفجار الزائدة الدودية
انفجار الزائدة الدودية

أعراض انفجار الزائدة الدودية عند الأطفال، انفجار الزائدة الدودية من الإصابات الخطيرة التى تحدث بشكل مفاجئ، وليس من الضرورة أن يسبقها أعراض.

وأعراض انفجار الزائدة الدودية، عديدة وخطيرة ويجب التنبه لأعراض التهاب الزائدة الدودية لسرعة العلاج لتجنب انفجارها الذى قد يهدد الصحة خاصة عند الأطفال.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن الزائدة الدودية هي جزء صغير يشبه الإصبع، يقع في الجزء السفلي الأيمن من البطن، وعلى الرغم من عدم معرفة وظيفتها الدقيقة، إلا أن التهابها أو انفجارها يعد من الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل الطبي السريع، خاصة عند الأطفال.

 

أعراض انفجار الزائدة الدودية عند الأطفال

 وأضاف العوضي، أن انفجار الزائدة لا يحدث فجأة، بل يكون عادة نتيجة التهاب غير معالج، ومن أعراض إنفجار الزائدة الدودية عند الأطفال:-

  • ألم حاد في البطن، يبدأ غالبا حول السرة ثم ينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن.
  • ارتفاع في درجة الحرارة.
  • غثيان وقيء.
  • فقدان الشهية.
  • إسهال أو إمساك.
  • انتفاخ في البطن.
  • خمول وضعف عام.
  • بعد الانفجار قد يقل الألم مؤقتا، ثم يعود بشكل أشد بسبب انتشار العدوى داخل البطن.

أسباب انفجار الزائدة الدودية

وتابع، أن هناك أسباب عديدة لانفجار الزائدة الدودية عند الأطفال، منها:-

  • انسداد الزائدة بسبب بقايا الطعام أو البراز أو تورم الغدد اللمفاوية.
  • العدوى البكتيرية، ما يؤدي إلى التهاب متزايد.
  • تجاهل أعراض التهاب الزائدة وعدم تلقي العلاج في الوقت المناسب.
أعراض إنفجار الزائدة الدودية عند الأطفال 
أعراض إنفجار الزائدة الدودية عند الأطفال 

مخاطر انفجار الزائدة الدودية

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مخاطر عديدة لانفجار الزائدة الدودية عند الأطفال، منها:-

  • التهاب الصفاق، وهو التهاب خطير يصيب الغشاء الداخلي للبطن.
  • خراج في البطن.
  • تعفن الدم، نتيجة انتشار العدوى في الجسم.
  • تلف الأعضاء المجاورة كالأمعاء والكبد.
  • إقامة مطولة في المستشفى بسبب المضاعفات.

 

علاج انفجار الزائدة الدودية عند الأطفال 

 وأضاف استشارى أمراض الجهاز الهضمي، أن من طرق علاج إنفجار الزائدة الدودية عند الأطفال:-

  • الجراحة الطارئة، وهى تعد الخيار الأول لإزالة الزائدة المنفجرة وتنظيف تجويف البطن.
  • المضادات الحيوية القوية، وتعطى قبل وبعد الجراحة لمحاربة العدوى.
  • الراحة والتغذية الوريدية لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي.
  • المراقبة الدقيقة في المستشفى.

 

طرق وقاية الأطفال من انفجار الزائدة الدودية 

 وأكد الدكتور العوضى على عدة نصائح يجب الالتزام بها لحماية الصغار من انفجار الزائدة الدودية، منها:-

  • الاستجابة السريعة للأعراض، من حيث مراقبة حدوث أي ألم غير معتاد في البطن عند الطفل وعند حدوث يجب أن يقيم طبيا بسرعة.
  • عمل الفحوصات الطبية المنتظمة.
  • التغذية السليمة، حيث يجب تناول أطعمة غنية بالألياف لتقليل مشاكل الإمساك، أحد مسببات انسداد الزائدة.
  • توعية الطفل بعدم تجاهل الألم أو إخفائه.
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أعراض التهاب الزائدة الدودية وأسبابها وطرق العلاج

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الأعراض المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال والحوامل، ومتى تدل على انفجارها؟

 

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