تعرف على المواقع التي استهدفتها إيران خلال قصفها لإسرائيل

أسفرت الهجمات الإيرانية الصاروخية، اليوم الإثنين، التي طالت مواقع استراتيجية داخل إسرائيل عن أضرار مادية كبيرة وسقوط عدد كبير من الجرحى في مختلف المدن.

دفاعات إسرائيل تفشل في اعتراض 10 صواريخ إيرانية

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراض 10 صواريخ من أصل 100 أطلقتها إيران.

وطال القصف الإسرائيلي قاعدة "نيفاتيم" الجوية قرب تل أبيب، وامتد ليصل إلى مناطق حيوية في حيفا، بينها مصنع الأمونيا ومحطة توليد الكهرباء، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ودوت انفجارات في القدس وشمال إسرائيل وجنوبها حتى مدينة إيلات، فيما تحدثت تقارير أمنية بريطانية عن أن الهجمات استهدفت أيضًا البنية التحتية لميناء حيفا، في تطور يعكس اتساع رقعة المواقع ونوعيتها في بنك الأهداف الإيراني.

وفي تل أبيب تعرضت مواقع حيوية في وسط المدينة لدمار كبير، حيث سجلت 4 إصابات مباشرة وقعت في المدينة، بينها 3 وسط المدينة. جراء القصف الإيراني.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن سقوط أربعة صواريخ على تل أبيب، اثنين على حيفا، واثنين آخرين على مدينة إيلات، في إطار الهجوم الإيراني الواسع.

وفي وسط إسرائيل تحقق الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا.

وقالت تلك الوسائل: إن صاروخًا إيرانيًّا تسبب في تدمير الملاجئ في المدينة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة المرافق الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية المستمرة.

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