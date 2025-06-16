الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال عن الضربة الإيرانية: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

يسرائيل كاتس، فيتو
يسرائيل كاتس، فيتو

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الإثنين، إن سكان العاصمة الإيرانية طهران "سيدفعون الثمن قريبا"، بعد أن ضربت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية قبل الفجر؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأسفر الهجوم الصاروخي الإيراني على مناطق وسط إسرائيل، فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن الإسعاف الإسرائيلي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: إن نحو 100 شخص أصيبوا في الضربات التي استهدفت تل أبيب وحيفا، بينهم حالات وصفت بالخطيرة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإنقاذ في 3 مواقع على الأقل بمنطقة غوش دان في تل أبيب، حيث يُعتقد بوجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما تم تسجيل عدة إصابات نتيجة سقوط صواريخ على موقع في حيفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يسرائيل كاتس وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي العاصمة الايرانية طهران تل أبيب مدينة حيفا الساحلية

مواد متعلقة

الرئيس الإيراني: أمريكا تمارس البلطجة وسمحت لإسرائيل بمهاجمتنا

إيران تضرب ميناء ومحطة كهرباء حيفا وقاعدة نيفاتيم الجوية بتل أبيب (فيديو)

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 20 شخصا جراء سقوط صواريخ من إيران على تل أبيب (فيديو)

إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

الأكثر قراءة

رغم التساوي بالنقاط والأهداف، سر تصدر الأهلي مجموعته في كأس العالم للأندية

إيران تضرب ميناء ومحطة كهرباء حيفا وقاعدة نيفاتيم الجوية بتل أبيب (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

إعلام عبري: حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا وسط إسرائيل

ارتفاع البطاطس والملوخية والجزر، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وزير دفاع الاحتلال عن الضربة الإيرانية: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

أخبار مصر: إمام عاشور يوجه رسالة للنادي الأهلي، سماء إسرائيل تمطر صواريخ إيرانية، عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء إنتر ميامي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية