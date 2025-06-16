وزير دفاع الاحتلال عن الضربة الإيرانية: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الإثنين، إن سكان العاصمة الإيرانية طهران "سيدفعون الثمن قريبا"، بعد أن ضربت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية قبل الفجر؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأسفر الهجوم الصاروخي الإيراني على مناطق وسط إسرائيل، فجر اليوم، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن الإسعاف الإسرائيلي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: إن نحو 100 شخص أصيبوا في الضربات التي استهدفت تل أبيب وحيفا، بينهم حالات وصفت بالخطيرة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإنقاذ في 3 مواقع على الأقل بمنطقة غوش دان في تل أبيب، حيث يُعتقد بوجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما تم تسجيل عدة إصابات نتيجة سقوط صواريخ على موقع في حيفا.

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