الرئيس الإيراني: أمريكا تمارس البلطجة وسمحت لإسرائيل بمهاجمتنا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين: إن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لإسرائيل بمهاجمة بلدنا، مشيرا إلى أن طهران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد وهذا "اعتقاد راسخ لدينا".

وبين أن أمريكا "تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا"

وأضاف بزشكيان: "لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانوني".

وشدد في تصريحاته صباح اليوم على أنه "لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا".

ويأتي ذلك في وقت توعدت فيه إيران اليوم الإثنين، بتنفيذ ضربات صاروخية "أشد تدميرا ضد أهداف حيوية" في إسرائيل، مؤكدة أنها استهدفت "بنجاح" مدنا عدة فيها.

وأفاد الحرس الثوري في بيان بأنه أطلق "موجة جديدة من الهجمات الصاروخية.. تمكنت من إصابة أهدافها بدقة ونجاح في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "العمليات الفعالة والدقيقة والأشد تدميرا ستستمر ضد الأهداف الحيوية" في إسرائيل.

وأسفر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على مناطق وسط إسرائيل، الإثنين، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وفق ما نقلته وسائب إعلام عبرية عن الإسعاف الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.