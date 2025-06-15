الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب الوزن الزائد رغم اتباع نظام الريجيم

زيادة الوزن
زيادة الوزن

الوزن الزائد مشكلة تعانى منها العديد من الفتيات لذا تحرص معظم الفتيات على اتباع أنظمة الريجيم المختلفة للتخلص من الوزن الزائد.

وتعانى العديد من الفتيات من زيادة الوزن على الميزان رغم اتباع الريجيم والالتزام به، لذا يتساءلن عن سبب هذه الزيادة.

أسباب زيادة الوزن على الميزان 

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك أسباب لزيادة الوزن على الميزان رغم اتباع أنظمة الريجيم المختلفة، ومن هذه الأسباب:-

  • تناول وجبات غنية بالملح تؤدي لاحتباس السوائل.
  • وجود كمية من البول في المثانة.
  • الدورة الشهرية لدى النساء قد تؤدي الى زيادة الوزن.
  • ارتداء الملابس الثقيلة.
  • الصعود على الميزان بعد تناول الطعام والشراب.

واضاف البدي، أن أفضل وقت لقياس أوزانكم بعد الاستيقاظ من النوم صباحا وبعد الذهاب إلى دورة المياه وقبل وجبة الافطار، مع العلم أن الميزان ليس مقياس لنزول الوزن، لأن الأهم هو شكل الجسم وتغيير قياسات الملابس.

أسباب زيادة الوزن على الميزان 
أسباب زيادة الوزن على الميزان 

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

txt

غير الأكل، عوامل تساعد على إنقاص الوزن لا تلتفت لها النساء

txt

مكملات غذائية تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوزن الزائد أسباب زيادة الوزن على الميزان عدم نزول الوزن انقاص الوزن صحة الصحة الدكتور أحمد البدوي

مواد متعلقة

6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها

أطعمة تساعد على إنقاص الوزن بدون ريجيم

لإنقاص الوزن بأمان، ريجيم للنساء فوق سن الخمسين

ريجيم للنساء فوق سن الأربعين، دليل شامل لإنقاص الوزن بأمان وفعالية

الأكثر قراءة

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

الحرس الثوري يعلن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيراني على يد الاحتلال

نتنياهو يعترف بمحاولة اغتيال المرشد الإيراني، ونقل خامنئي إلى مخبأ تحت الأرض

مجموعة الأهلي، تشكيل مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تهنئة العائدين من الحج وتزيين المنزل وإقامة الولائم

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية