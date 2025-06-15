أسباب الوزن الزائد رغم اتباع نظام الريجيم

الوزن الزائد مشكلة تعانى منها العديد من الفتيات لذا تحرص معظم الفتيات على اتباع أنظمة الريجيم المختلفة للتخلص من الوزن الزائد.

وتعانى العديد من الفتيات من زيادة الوزن على الميزان رغم اتباع الريجيم والالتزام به، لذا يتساءلن عن سبب هذه الزيادة.

أسباب زيادة الوزن على الميزان

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك أسباب لزيادة الوزن على الميزان رغم اتباع أنظمة الريجيم المختلفة، ومن هذه الأسباب:-

تناول وجبات غنية بالملح تؤدي لاحتباس السوائل.

وجود كمية من البول في المثانة.

الدورة الشهرية لدى النساء قد تؤدي الى زيادة الوزن.

ارتداء الملابس الثقيلة.

الصعود على الميزان بعد تناول الطعام والشراب.

واضاف البدي، أن أفضل وقت لقياس أوزانكم بعد الاستيقاظ من النوم صباحا وبعد الذهاب إلى دورة المياه وقبل وجبة الافطار، مع العلم أن الميزان ليس مقياس لنزول الوزن، لأن الأهم هو شكل الجسم وتغيير قياسات الملابس.

أسباب زيادة الوزن على الميزان

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.