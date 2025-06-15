موعد عرض مسلسل مملكة الحريم على قناة ON

تبدأ قناة ON عرض مسلسل "مملكة الحرير" على شاشتها بداية من يوم الأحد 29 يونيو الجاري.

مسلسل مملكة الحريم

"مملكة الحرير" من بطولة مجموعة من النجوم ومنهم كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد وأحمد غزي وعمرو عبدالجليل وسارة التونسي ومحمود البزاوي وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال والصراعات والدراما الإنسانية، حول ملحمة درامية تجمع ثلاثة أخوة وعرش واحد من الدم، ولعنة متوارثة من جيل إلى جيل.

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