أكلات مهمة للأطفال تقوي جهاز المناعة

فى ظل انتشار الفيروسات والأمراض بين الأطفال خاصة فى فترات المدارس وتغيير الفصول تحرص الأمهات على حماية الأطفال من هذه العدوى.

وحماية الأطفال من الأمراض يتطلب تخصينهم بالتطعيمات، وتقوية مناعتهم من خلال التغذية السليمة التى تمدهم بالعناصر الغذائية المهمة.

أكلات مهمة لصحة طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أكلات يجب تعويد الطفل على تناولها باستمرار حفاظا على مناعته وحمايته من جميع الأمراض، ومن هذه الأكلات:-

الزبادي، حيث يحتوي على بكتيريا نافعة مثل اللاكتوباسيلس التي تحمي من عدوى الجهاز التنفسي والنزلات المعوية، كما أنه غني بفيتامين د الذي يساعد الجسم في مقاومة الفيروسات.

الثوم، وهو مصدر غني بالزنك، الذى يياعد في إنتاج كرات الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول في جهاز المناعة.

الموالح، مثل البرتقال والليمون، فهى غنية بفيتامين C الضروري للوقاية من أدوار البرد وعدوى الجهاز التنفسي

الفلفل الألوان، غني بفيتامين C والكاروتين، والذي يتحول في الجسم لفيتامين A، وهو يساعد في الحماية من العدوى سواء التنفسية أو الهضمية.

اللوز، مصدر ممتاز لفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في مقاومة البكتيريا والفيروسات.

السبانخ، غنية بفيتامين C، مضادات أكسدة، والحديد.

البطاطا والجزر، لاحتوائهم على نسبة عالية من الكاروتين، الذى يتحول لفيتامين A المهم للمناعة.

شوربة الفراخ والفراخ، مصدر غني بفيتامين B6، وبها مادة اسمها "كارنوزين" تساعد في مقاومة الفيروسات وأدوار البرد.

أكلات مهمة لصحة طفلك

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.