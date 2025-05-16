أسباب قصر القامة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب قصر القامة عند الأطفال، قصر القامة عند الأطفال من المشكلات المزعجة التي تصيب عددا ليس بقليل من الصغار خاصة فى وقتنا الحالي.

وأسباب قصر القامة عند الأطفال، عديدة أبرزها سوء التغذية واضطراب موعد النوم عند الصغار ما يؤثر على نموهم بشكل صحى، وتحرص الأمهات على علاج ذلك سريعا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن قصر القامة عند الأطفال بالفعل أمر أصبح منتشر بين الصغار ولكن على الأم أن تميز ذلك ليس بمقارنة الطفل بأقرانه بل بمنحنيات النمو الطبية المعروفة، وهى تقيس الطول بالنسبة لعمر الطفل وجنسه، فلو الطفل أقل من الطول الطبيعي بـ 2 انحراف معياري، فهذا “يعني ضمن أقل 3% من الأطفال في عمره”، أو لو معدل نموه في السنة أقل من الطبيعي، فهذا يستدعى استشارة طبية لبدء علاج الطفل.

أسباب قصر القامة عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن أسباب قصر القامة عند الأطفال، عديدة، منها:-

أسباب وراثية (قصر قامة عائلي)، لو الأب أو الأم قصار القامة وارد جدا أن يكون الطفل مثلهم، وهذا طبيعي.

تأخر في النمو العظمي، وهو يعنى أن الطفل نموه متأخر ولكن صحته جيدة، وغالبا يزداد طوله مثل أصدقائه في الطول ولكن فى وقت لاحق.

سوء تغذية أو أمراض مزمنة، مثل حساسية القمح (السيلياك)، أو مشاكل الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص الطعام.

نقص هرمون النمو أو مشاكل في الغدد مثل الغدة الدرقية، وهذه الحالات تحتاج فحص دقيق، وتحاليل، وفي بعض الأحيان آشعة على عظام اليد لتحديد "العمر العظمي".

أسباب قصر القامة عند الأطفال

حالات تستدعى التدخل الطبي لعلاج قصر القامة

وتابع، أن هناك حالات تلزم الأم بعرض الطفل على طبيب مختص لمعرفة السبب وبدء العلاج، ومن هذه الحالات:-

لو الطفل طوله أقل من الطبيعي بوضوح مقارنة بمنحنيات الطول.

لو لم يوجد زيادة واضحة في الطول لمدة سنة أو أكثر.

لو هناك علامات تأخر في البلوغ، أو مشاكل في الشهية أو الوزن.

لو كان الطفل طبيعي من قبل وفجأة توقف النمو.

العلاج المبكر يقضى على قصر القامة

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد أن التدخل الطبى المبكر فى علاج قصر القامة يساعد على العلاج سريعا ويزيد من طول الطفل، وهناك تحاليل واشعة بسيطة تساعد فى التشخيص لمعرفة السبب سواء كان نقص فى هرمون النمو أو غيره وفى كلا الأحوال العلاج متوفر وفعال ولكن كما قلنا كلما كان التشخيص والعلاج مبكر كلما كان الأمر سهل لعلاج قصر القامة لذا على الأمهات التنبه لهذه المشكلة مبكرا حفاظا على نمو الأطفال بشكل صحى.

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