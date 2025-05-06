6 مخاطر لاستخدام جهاز الاستنشاق للأطفال بشكل خاطئ

جهاز الاستنشاق من أجهزة علاج مشاكل الصدر والحساسية الذي يستخدم للكبار والصغار، وهو ضرورى للعلاج وتخفيف الأعراض.

وعادة تحرص الأمهات عند استخدام جهاز الاستنشاق للصغار على استخدامه بشكل صحيح حرصا على صحة الطفل وفاعلية الدواء.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن جهاز الاستنشاق للأطفال ليس مجرد رشة فى الأنف فقط، بل إن استخدامه بطريقة خطأ يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، وبدلا من أن يكون علاج، يمكن أن يتحول إلى كارثة.

مخاطر استخدام جهاز الاستنشاق للأطفال بشكل خاطئ

وأضاف عبد الحميد، أن من مخاطر استخدام جهاز الاستنشاق بشكل خاطئ على الطفل:

الدواء لم يصل إلى الرئة، يزيد من تدهور حالة الطفل لأن الدواء لم يكن له أى تأثير.

تراكم الدواء في الفم والبلعوم، يسبب بحة صوت، التهابات، فطريات بالفم.

اعتماد خاطئ عليه، وللاسف تقوم الأمهات بإعطاء البخاخ بدون سبب أو في غير أوقاته، ما يؤخر العلاج الحقيقي.

إعطائه جرعة زائدة بدون قصد يمكن أن يسبب خفقان، توتر، رعشة، صداع.

نسيان غسل الفم بعد الاستخدام، يزيد احتمالية العدوى في الفم أو الحلق.

استخدامه بدون الأنبوب خاصة للأطفال تحت 6 سنوات، يضيع نصف الدواء في الهواء.

تعليمات مهمة اتبعيها عند استخدام جهاز الاستنشاق للأطفال

وتابع، أنه لاستخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح، يجب اتباع بعض التعليمات، منها:-

رج البخاخ جيدا قبل الاستخدام.

أن يستخدمه الطفل الأنبوب لضمان وصول الدواء إلى الرئة بشكل صحيح.

نطلب من الطفل أن يأخذ نفس عميق بعد كل رشة ويحتفظ به لبضع ثواني.

غسل فم ووجه الطفل بعد كل استخدام.

تخزين الجهاز في درجة حرارة مناسبة.

يجب استخدامه بجرعات محددة وتحت إشراف طبى.

مخاطر استخدام جهاز الاستنشاق للأطفال بشكل خاطيء

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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