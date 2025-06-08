للظهور في عيد الأضحى المبارك ببشرة صافية ما يزيد من جمالك وجاذبيتك يجب تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة التي تنقي البشرة وتزيد من نضارتها وتفتح لونها ما يجعلها أكثر إشراقة وحيوية.

قناع الذهب الأخضر لبشرة مضيئة في العيد

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الذهب الأخضر الماتشا والعسل لبشرة مضيئة في العيد.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا (الشاي الأخضر الياباني)

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1/2 ملعقة صغيرة من جل الصبار (اختياري لترطيب إضافي)

بضع قطرات من ماء الورد (للتنقية والانتعاش)

الطريقة:

اخلطي الماتشا مع العسل جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي جل الصبار وماء الورد وامزجي المكونات حتى تصبح كريمية.

ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اشطفي وجهك بماء فاتر، ثم مرري مكعب ثلج صغير لغلق المسام وزيادة الإشراق.

هذا القناع غني بمضادات الأكسدة، يمنح البشرة إشراقة طبيعيةويقلل من التصبغات، كما يحتوى على مرطب طبيعي يضفي نعومة ولمعان فوري، ويهدئ البشرة ويخفف من الاحمرار وبنعشها وينظفها بعمق.

طبقي القناع في الليل أو الصباح الباكر لمظهر نضر وخالي من التعب.

قناع الذهب الأخضر لبشرة مضيئة في العيد

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.