"الكلاسيكو" على "ON" بداية من الثلاثاء المقبل

تعرض قناة "ON" بداية من يوم الثلاثاء المقبل 17 يونيو، برنامج "الكلاسيكو" من تقديم الإعلامية سهام صالح، حيث يذاع يوميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

برنامج الكلاسيكو

برنامج "الكلاسيكو" هو برنامج رياضي متخصص يقدم تغطية احترافية وشاملة لأهم الأحداث الرياضية والمنافسات الكبرى، محليًا وعالميًا.

ولا يكتفي البرنامج بنقل الأخبار، بل يغوص في عمق التفاصيل: يحلل، يقارن، ويكشف كواليس وخلفيات ما يدور في الساحة الرياضية، ليقدم للجمهور محتوى غني ومُعاصر يواكب متطلبات المشاهد.

يذكر أن برنامج الكلاسيكو كانت تقدمه الإعلامية سهام صالح على شاشة قناة dmc قبل أن ينتقل للعرض على قناة ON.

الإعلامية سهام صالح

الإعلامية سهام صالح عملت من قبل في عدة محطات من بينها قناة MBC مصر، وقناة الأهلي، وقناة DMC وتستعد لخطوة جديدة عبر شاشة قناة ON.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.