هل يمكن استبدال إمام عاشور بلاعب آخر بعد إصابته أمام إنتر ميامي؟

تأكد غياب أمام عاشور لاعب الأهلي، عن باقى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، بسبب إصابته في مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي بمونديال الأندية.

وتمنع لائحة كأس العالم للأندية، النادى الأهلى من استبدال إمام عاشور، بلاعب آخر، حيث تسمح اللائحة باستبدال حراس المرمى فقط.

من جهته قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، موضحًا أن الفحوصات الطبية التي خصع لها إمام عاشور في إحدى المستشفيات بميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وكان إمام عاشور غادر مباراة فريقه أمام إنتر ميامي، والتي انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بعد تعرضه للإصابة ليخضع لفحوصات طبية فى أحد مستشفيات مدينة ميامي

ووجه إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد خروجه من قائمة الفريق خلال مشواره في كاس العالم للأندية 2025.

رسالة عاشور إلى جماهير الاهلي

وكتب إمام عاشور عبر ستوري “إنستجرام”: "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك.. الحمد الله على كل شيء.. الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم ترضى بيه، كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي، ودلوقتي داخل أعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى".

وتابع: "الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل.. بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم.. المرحلة دى محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد، كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه.. صدقوني دعمكم بيفرق جدًّا واللعيبة مستنياكم زي ما دايمًا واقفين في ضهرنا".

إصابة امام عاشور

وتعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لصدمة قوية خلال مباراة إنتر ميامي خضع بعدها للاشعة التي أثبتت إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية 2025.



إمام عاشور يخضع لعملية جراحية

ويخضع عاشور لجراحة في الترقوة عصر اليوم الأحد بأحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية

مباراة لأهلي وإنتر ميامي

وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي فجر اليوم الأحد على ستاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وحصل الفريقين على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهليوبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.