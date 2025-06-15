الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

بعد إصابته أمام إنتر ميامي، مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

تأكد غياب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى 10 أسابيع، بعد إصابته صباح اليوم أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

إصابة إمام عاشور

وتعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لصدمة قوية خلال مباراة إنتر ميامي خضع بعدها للاشعة التي أثبتت إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية 2025.

إمام عاشور يخضع لعملية جراحية

ويخضع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، لجراحة في الترقوة عصر اليوم الأحد، بأحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية.

 

إصابة ودموع إمام عاشور

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بعد إصابة إمام عاشور في كتفه، وهي نفس إصابته السابقة ليغادر الملعب باكيًا في الدقيقة 13، ويحل أحمد مصطفى "زيزو" بدلًا منه.

مباراة الأهلي وإنتر ميامي

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي فجر اليوم الأحد على استاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة الاهلي وانتر ميامي

وحصل الفريقان على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

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