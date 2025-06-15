الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

كأس العالم للأندية، محمد يوسف يطمئن على إمام عاشور وينقل له رسالة الخطيب

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

كاس العالم للاندية 2025، حرص محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على التواجد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمستشفى الذي خضع فيه للفحص الطبي بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة. 

وتواجد المدير الرياضي برفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة حالة اللاعب والاطمئنان على الفحوصات التي خضع لها وأثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

ونقل محمد يوسف المدير الرياضي لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.

وأشاد الكابتن محمد يوسف بروح إمام عاشور القتالية وتفانيه داخل الملعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

 

مباراة الاهلي وانتر ميامي

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

مباراة الاهلي وانتر ميامي

وحصل الفريقين على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

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