كأس العالم للأندية، إنتر ميامي يعيد الشناوي للتألق (فيديو وصور)

أعادت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 محمد الشناوي حارس الأحمر للتألق مرة أخرى.

محمد الشناوي

استعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بريقه أمام إنتر ميامي بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق الأحمر منذ فترة طويلة.

يذكر أن الشناوي تعرض لانتقادات إعلامية وجماهيرية قاسية طوال الفترة الماضية بعد استقباله أهدافًا من كرات وصفها كثيرون بأنها "في المتناول".

تألق الشناوي في الشوط الثاني وتصدى لعدة كرات أبرزها تسديدة ميسي وأمّن خروج الأهلي بنقطة التعادل في افتتاح مونديال الأندية بعد أن أهدر الفريق عدة فرص في الشوط الأول كانت كفيلة بمنحه انتصارًا مريحًا.



وتصدى الحارس الدولي لـ5 تسديدات منها 3 من داخل منطقة الجزاء، حسب إحصائيات شبكة "سوفا سكور" ليعيد للأذهان فترات تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر.



وأبعد الشناوي كرتين خطيرتين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني إضافة إلى تدخله في وقت مناسب لإنقاذ ارتباك مدافعي الأهلي أمام المرمى.

حارس إنتر ميامي بالشناوي

وأشاد أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي بالشناوي عقب المباراة حيث قال "لقد كان مذهلًا اللجنة الفنية اختارتني كأفضل لاعب في المباراة لكن كان بإمكانه الفوز بالجائزة بسهولة أيضًا".

لويس سواريز حارس يشيد بمحمد الشناوي

وأكد لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي عقب المباراة أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، كان من أبرز أسباب انتهاء المباراة بالتعادل، إلى جانب زميله في إنتر ميامي، الحارس أوسكار أوستاري.

وقال: "أعتقد أن الشناوي كان نجم المباراة، إلى جانب أوسكار في الشوط الأول، لكن الحراس أيضا هم من يمنحونك نقاطا مهمة".

مباراة الاهلي وإنتر ميامي

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وإنتر ميامي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

مباراة الاهلي وانتر ميامي

وحصل الفريقين على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.