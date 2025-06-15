الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يفشل في فك شفرة إنتر ميامي بعد مرور 60 دقيقة

الأهلي وإنتر ميامي،
الأهلي وإنتر ميامي، فيتو

واصل الأهلي تعادله السلبي أمام إنتر ميامي بعد مرور 60 دقيقة حيث بدأ الشوط الثاني بحذر دفاعي من جانب الأهلي وسط محاولات أمريكية لتسجيل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي حيث مرت أول ١٥ دقيقة من أحداث الشوط الثاني دون خطورة تذكر باستثناء تصويبة من داخل منطقة الجزاء تسديدة قوية من ميسي في الدقيقة ٥٧ تصدى لها محمد الشناوي. 

وفي الدقيقة ٥٨ يسدد محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي تسديدة قوية يتصدى لها حارس إنتر ميامي. 

الشوط الأول 

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.
تعرض إمام عاشور لاعب فريق الأهلي للإصابة في الدقيقة الثانية عشرة، وذلك بعد إصابة قوية على مستوى الكتف، وخرج اللاعب يبكي من اللقاء، حيث شارك بدلا منه أحمد مصطفى زيزو.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء في الدقيقة 42 من اللقاء، حيث تصدى لها أوسكار أوستاري ببراعة بعدما سددها لاعب الأهلي على يمينه.


تشكيل الأهلي ضد إنتر ميامي


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أحمد كوكا.
خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: وسام أبو علي، إمام عاشور، تريزيجيه.


تشكيل إنتر ميامي ضد الأهلي


حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.
خط الدفاع: إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، توماس أفليس، نوح ألين.
خط الوسط: تاديو أليندي، فييردريكو ريدوندو، سيرجيو بوسكيتس، تيلاسكو سيجوفيا.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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