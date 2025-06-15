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رياضة

بعد توديعه كأس العالم للأندية، عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

وجه إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد خروجه من قائمة الفريق خلال مشواره في كاس العالم للأندية 2025.

رسالة عاشور إلى جماهير الاهلي

وكتب إمام عاشور عبر ستوري “إنستجرام”: "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك.. الحمد الله على كل شيء.. الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم ترضى بيه، كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي، ودلوقتي داخل أعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى".

وتابع: "الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل.. بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم.. المرحلة دى محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد، كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه.. صدقوني دعمكم بيفرق جدًّا واللعيبة مستنياكم زي ما دايمًا واقفين في ضهرنا".

إصابة امام عاشور

وتعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لصدمة قوية خلال مباراة إنتر ميامي خضع بعدها للاشعة التي أثبتت إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية 2025.


إمام عاشور يخضع لعملية جراحية

ويخضع عاشور لجراحة في الترقوة عصر اليوم الأحد بأحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية

 

مباراة لأهلي وإنتر ميامي

وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي فجر اليوم الأحد على ستاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وحصل الفريقين على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهليوبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

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